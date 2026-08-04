Martes 4 de agosto: Así quedó el medallero en los Juegos Centroamericanos 2026

Con únicamente 4 días por delante, México se mantiene en la cima del medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, ostentando 123 medallas de oro, 83 de plata y 71 de bronce para un total de 277 metales obtenidos por la delegación que representa al país desde el pasado lunes 20 de julio, día en el que arrancó la actividad en la justa.

México es la única nación que suma más de 200 medallas obtenidas en República Dominicana, superando por 99 a su más cercano perseguidor y presumiendo poco más del doble de metales áureos que Colombia, quien se encuentra en el segundo peldaño del medallero.

México lidera el podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 tras la actividad del sábado 1 de agosto. Mexsport

Así marcha el medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 tras la actividad del martes 4 de agosto:

1. México / 123 oro, 83 plata y 71 bronce = 277

2. Colombia / 60, 68 y 50 = 178

3. Cuba / 33, 26 y 35 = 94

4. Venezuela / 22, 39 y 67 = 128

5. Puerto Rico / 19, 26 y 31 = 76

6. República Dominicana / 18, 18 y 49 = 85

7. Guatemala / 11, 21 y 26 = 58

8. El Salvador / 6, 4 y 9 = 19

9. Costa Rica / 5, 4 y 12 = 21

10. Trinidad y Tobago / 5, 3 y 8 = 16

11. Panamá / 3, 6 y 5 = 14

12. Guyana / 3, 0 y 1 = 4

13. Barbados / 1, 5 y 0 = 6

14. Honduras / 1, 4 y 4 = 9

15. Haití / 1, 1 y 1 = 3

16. Guadalupe / 1, 0 y 3 = 4

17. Jamaica / 0, 1 y 3 = 4

18. Bermuda / 0, 1 y 2 = 3

19. Islas Vírgenes / 0, 1 y 1 = 2

20. Bahamas / 0, 1 y 0 = 1

21. Aruba / 0, 0 y 2 = 2

21. Nicaragua / 0, 0 y 2 = 2

23. Belice / 0, 0 y 1 = 1

Medalla de oro en equipos masculino de ráquetbol. Mexsport

BFG