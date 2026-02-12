Conoce a Eileen Gu, la esquiadora de los 23 millones de dólares que factura más que las estrellas de la NHL en Milán-Cortina

En las gélidas pendientes de los Alpes italianos, donde la gravedad suele ser la única ley respetada, Eileen Gu realiza maniobras de tirabuzón que desafían la lógica física y provocan un vuelco en el estómago de los jueces. Pero mientras el mundo observa la rotación de sus esquís, los contadores en las oficinas de Londres, Nueva York y Shanghái observan la rotación de su capital.

La Princesa de las Nieves no fue a a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina sólo a modelar. El pasado 9 de febrero, en una gran exhibición, Gu ya se colgó la medalla de plata en la final de slopestyle. Fue un asalto milimétrico contra la suiza Mathilde Gremaud que sirvió de aperitivo para lo que viene: la defensa de sus coronas en big air este 16 de febrero y su prueba reina, el halfpipe, el próximo 21 de febrero. Para Gu, cada descenso es una validación de sus bonos en Wall Street.La tormenta perfecta entre dos mundos

Gu se colgó la plata en su primera prueba en Milano-Cortina REUTERS

La historia de Gu es un ejercicio de geopolítica aplicada al marketing. Nacida y criada en San Francisco, tomó la decisión sísmica en 2019 de representar a la China natal de su madre. En el tablero de ajedrez global, Gu no sólo cambió de bandera; unificó los dos mercados más grandes del planeta bajo su propia marca personal. Con siete millones de seguidores en Weibo y una presencia magnética en Instagram, ha construido un puente de oro sobre las tensiones diplomáticas entre Washington y Beijing.

Josh Hershman, director de operaciones de la agencia Ten Toes, describe su ascenso como la "tormenta perfecta". A los 16 años, antes de ser una leyenda olímpica, Gu ya ocupaba la portada de seis revistas de moda en China. Su rostro, una mezcla de herencia occidental y asiática, es el lienzo ideal para marcas que buscan autenticidad en mercados culturalmente dispares. Mientras que el esquí acrobático sigue siendo un nicho, Gu es una celebridad transcontinental.

El capital de la visibilidad sobre el salario base

El fenómeno Gu pone de relieve una realidad del deporte femenino actual: la visibilidad corre más rápido que las nóminas. A diferencia del tenis, donde los Grand Slams han igualado los premios desde 2007, en los deportes de invierno la brecha salarial es un abismo que sólo se salva con el patrocinio. En 2025, Gu percibió apenas 0.1 millones de dólares por sus triunfos deportivos; sin embargo, su cuenta bancaria engordó con 23 millones de dólares provenientes de acuerdos fuera de la pista.

Gu gana más dinero que cualquiera de los jugadores de hockey que cobran salarios en la NHL, la cuarta liga más poderosa del deporte estadunidense.

Atleta Deporte País Ingresos Anuales (MDD) Fuente Principal Eileen Gu Esquí Acrobático China $23.1 Patrocinios de Lujo (99%) Auston Matthews Hockey sobre Hielo EE. UU. $20.2 Salario NHL / Marcas Leon Draisaitl Hockey sobre Hielo Alemania $14.0 Salario NHL Lindsey Vonn Esquí Alpino EE. UU. $8.0 Endosos y Legado Mikaela Shiffrin Esquí Alpino EE. UU. $7.0 Premios y Patrocinios Chloe Kim Snowboard EE. UU. $5.0 Marcas Deportivas

Su cartera de socios es un catálogo de exclusividad. Desde el rugido de los motores de Porsche hasta la precisión de la relojería suiza de IWC Schaffhausen, pasando por gigantes chinos como Anta Sports y Mengniu Dairy. A diferencia de otros atletas que saturan su imagen, Gu ha refinado su estrategia, volviéndose más selectiva a medida que su prestigio aumenta.

"ienen el mismo atractivo que las estrellas de Hollywood", afirma Hershman, señalando que los presupuestos de marketing de las marcas para figuras destacadas sí igualan a los de las estrellas masculinas".

Lo que separa a Gu de otros prodigios es su capacidad para gestionar el caos. Mientras compite por la gloria olímpica este mes, sigue siendo una estudiante de Relaciones Internacionales en Stanford. Esta dualidad, la atleta de élite que estudia física cuántica y desfila para Victoria's Secret, alimenta una narrativa de omnipotencia que resulta irresistible para los patrocinadores.

Gu ha insistido, incluso ante la revista TIME, que su decisión de representar a China no fue financiera. Sin embargo, los datos son obstinados: la infraestructura comercial que ha construido en Asia es un muro infranqueable para sus rivales. En Beijing 2022, su rostro cubría cada valla publicitaria disponible; hoy, su influencia ha mutado en algo más profundo: una institución que trasciende la nieve.

Para Gu, la pelea más difícil no es contra la gravedad. Su verdadero desafío es mantener la integridad de una marca que hoy vale más que el presupuesto anual de varias federaciones deportivas juntas. En el esquí libre, un error de milímetros significa una caída estrepitosa; en el mercado global, un error de imagen puede ser igual de fatal. Por ahora, Eileen Gu sigue aterrizando de pie, con una sonrisa de diamante y el control absoluto de su narrativa.