Vídeo: ¡Historia de superación! Competidora coreana cae de cabeza, pero se levanta para ganar el oro

En la gélida noche de Livigno, bajo una nevada que parecía querer borrar el rastro de cualquier valentía, se escribió una de las páginas más conmovedoras en la historia del deporte olímpico. Choi Gaon, una joven surcoreana de apenas 17 años, no solo ganó una medalla de oro; ganó una batalla contra el miedo.

La final comenzó con el corazón en un puño. Durante su primera carrera, el mundo contuvo el aliento cuando Gaon perdió el equilibrio al intentar un Cab 1080. El impacto contra el muro de hielo del halfpipe fue brutal. La adolescente tomó bien el viraje, pero estando en el aire descompuso su punto de equilibrio y aunque cayó de pie, el impacto le hizo dar una voltereta de cabeza.

La imagen de la adolescente inmóvil sobre la nieve, rodeada por médicos durante tensos minutos, sugería lo peor. El tablero oficial incluso llegó a mostrar un "DNS" (No inició) para su segunda ronda.

VENCER EL MIEDO

Pero el espíritu olímpico no entiende de lógica. Con los dientes apretados, Choi Gaon venció el miedo y regresó para conquistar la cima. Tras una segunda ronda accidentada donde el fantasma de la caída aún pesaba, llegó el momento de la verdad.

Frente a ella estaba Chloe Kim, la indiscutible reina del snowboard, quien buscaba un tricampeonato histórico tras sus oros en PyeongChang y Beijing. Kim dominaba con una puntuación de 88.00.

Sin embargo, en ese tercer descenso, Choi Gaon dejó de ser una debutante para convertirse en leyenda. Con una determinación que rozaba lo místico, ejecutó una rutina perfecta.

Cada rotación fue una declaración de principios; cada aterrizaje, una victoria sobre la gravedad. Al ver el marcador de 90.25, el llanto de Gaon ya no era de dolor, sino de una liberación profunda.

Choi Gaon se marcha de Italia con la medalla de oro, convirtiéndose en la campeona olímpica más joven en la historia del snowboard (17 años y 101 días), superando por meses el récord que ostentaba la propia Kim.

Hoy, la nieve de Milán-Cortina guarda el recuerdo de una niña que cayó al abismo y decidió que el cielo era un lugar mejor para quedarse.