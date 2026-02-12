Anthony Joshua graba en su piel el luto por la tragedia de Nigeria: se tatúa el nombre de sus dos amigos fallecidos

La piel de Anthony Joshua ha dejado de ser un mapa exclusivo de sus victorias para convertirse en un santuario de carne y tinta. En el silencio de un salón de tatuajes en Fulham, lejos de los focos que iluminaron su victoria ante Jake Paul, el gigante de Watford decidió grabar una promesa que trasciende el encordado. Bajo el contorno de África que ya reclamaba su bíceps derecho, ahora descansan los nombres de Latz y Sina que pesan más que cualquier cinturón mundial.

La tragedia golpeó en diciembre pasado, cuando el asfalto de Lagos se transformó en un escenario de pesadilla. Un choque brutal contra un camión segó las vidas de Sina Ghami y Latif Ayodele, piezas fundamentales en el engranaje emocional y físico de Joshua. El boxeador, que viajaba en el mismo vehículo, emergió de los restos con heridas físicas leves, pero con una fractura en el alma que hoy parece marcar el rumbo de su carrera.

El mes pasado, AJ habló por primera vez extensamente sobre la tragedia con un emotivo video en Instagram.

La última vez que hablé con ustedes fue en Miami, teníamos muchos planes para cerrar 2025. Regresamos a casa para ver a nuestras familias y todo se puso patas arriba. Fue una circunstancia tan imprevista que se nos escapó por completo. Y no solo sus padres, sus tíos, sus primos, sus amigos y yo perdimos a dos grandes hombres. Perdimos a personas muy queridas y que han sido piezas clave en nuestras vidas. Es duro. Es realmente duro".

El tatuaje está arriba de un mapa de África que ya tenía tatuado. Redes sociales

Dos hermanos, dos amigos de gimnasio

Joshua no busca la compasión del análisis ajeno ni el juicio de las redes sociales. Su mensaje es el de un hombre que ha descubierto que su verdadera fuerza no residía en sus puños, sino en la muralla humana que lo rodeaba. Ghami, su estratega de acondicionamiento, y Ayodele, su entrenador, eran los gigantes que caminaban junto a él en un viaje que hoy se siente extrañamente solitario.

No voy a sentarme aquí y mostrar todas mis emociones. Sé que hoy en día es fácil analizar a la gente y juzgarla, pero sé lo que pensé y sé cómo me siento. Sé cuál es mi deber. Eran mis hermanos, mis amigos, ante todo. Luego nos convertimos en socios, en estafadores, en generales, en todo. Nos convertimos en compañeros de piso. He perdido gente antes, pero no creo haber perdido a nadie en este viaje que he emprendido. Es como si pensaras que soy el grandullón, pero caminaba con gigantes".

El futuro deportivo de AJ es ahora una incógnita que ni siquiera Eddie Hearn se atreve a despejar con certeza. El esperado duelo contra Tyson Fury ha pasado de ser una prioridad comercial a un rumor lejano en medio del duelo. Mientras el promotor sugiere que el gimnasio es ahora un refugio mental más que un campo de entrenamiento, Joshua reafirma que su objetivo ha mutado hacia el bienestar de las familias que quedaron huérfanas de sus pilares.

Mi objetivo es ayudar a sus familias y ayudarlos a alcanzar sus metas, aunque no estén físicamente presentes. Rezaré y les ayudaré a cumplir los sueños de sus familias. Pero no soy el único que ayuda. Hay todo un equipo trabajando en ello. Hay todo un sistema que les ayudará a cumplir su legado. Voy a hacer lo correcto por su familia. Se trata de lo que es importante para mí, y son jugadores muy importantes, un equipo muy importante, con amigos muy importantes y dos de mis hermanos".

Fulham Tattoo publicó dos imágenes en Instagram el jueves en una publicación que decía: 'Un enorme agradecimiento al dos veces campeón de peso pesado del mundo Anthony Joshua por entrar inesperadamente y sin previo aviso por la puerta hace unas semanas para su primera visita con nosotros en Fulham Tattoo London... ¡qué entrada!'