¡América calienta el Clásico Nacional! Henry Martín ya tiene su festejo contra las Chivas

Henry Martín lo tiene decidido. Ante el Guadalajara, este sábado 14 de febrero, se quitará la malaria del gol. Incluso el jugador del América ya sabe cómo le festejará a las Chivas del Guadalajara en el Estadio Akron.

“Esperemos que sí, ya se hizo tradición (festejo polémico), me toca anotar, me toca trabajar por ello, definitivamente me gustaría celebrar en ese juego, llevo muchos meses sin anotar… Me gustaría que mi regreso de gol sea ahora”, advirtió el delantero, quien es especialista en festejos en duelos de importancia; Pumas y Cruz Azul se han tenido que comer el orgullo por sus festejos.

La última anotación del yucateco se registró en mayo pasado, en la semifinal de vuelta ante el Cruz Azul (18 de mayo). El yucateco se encargó de hacer efectiva una pena máxima, con la que América impulsó la remontada y con ella el pase a la final del Torneo Clausura 2025.

Las lesiones lo han mermado del protagonismo, al tiempo que América se vio negativamente impactado por la baja de Henry Martín desde la final perdida con Toluca, el fallido verano en la búsqueda de un lugar al Mundial de Clubes 2025, la eliminación en la edición anterior de la Concacaf y la misma suerte en la Liguilla del Apertura 2025 a manos del Monterrey. De igual modo, las Águilas extrañaron a su goleador histórico en el arranque del actual semestre, uno de los peores inicios de la institución dentro de la era de torneos cortos, luego de hilar tres jornadas sin ganar y sin gol a favor.

La oportunidad que hoy tiene Henry Martín es oro. América no llega al Clásico con etiqueta de favorito. Ésa la tiene el Guadalajara y su liderato invicto: suma 15 puntos, siete más que los azulcremas.

“El torneo pasado decían lo mismo, pero a favor de nosotros (ser favoritos) y perdimos en casa, creo que con eso responde a que no puedes tener favoritos en clásicos”.

De igual modo, el delantero americanista descartó complejos de inferioridad o nerviosismo por meterse a patio ajeno, al Estadio Akron.

“Hemos demostrado que nos hemos parado en esa cancha y no nos pesa, hemos respondido, hemos dado las alegrías que queremos y merecemos, hoy una vez más vamos a luchar por eso, el equipo está sólido”.

Promete también que la versión que busque llevarse los puntos del Clásico Nacional puede mejorar con el paso del torneo y la adaptación de los nuevos nombres.

“El equipo viene construyéndose más, hay jugadores que vienen llegando y adaptando, definitivamente cuando el plantel esté completo físicamente y en conjunto, vamos a tener un equipo demasiado sólido, el sábado esperamos dar ese paso sólido que todos esperamos”.

En su último encuentro de Liga MX (13 de septiembre de 2025), el América cayó 1-2 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Sucumbió ante los goles de Roberto Alvarado y de Armando “la Hormiga” González, mientras que el único tanto azulcrema fue de Alejandro Zendejas.