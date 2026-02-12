Donovan Carrillo patinará la final olímpica de Milano-Cortina 2026 con una mezcla de Elvis Presley

Donovan Carrillo afrontará la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 con un programa libre elaborado sobre una mezcla de Elvis Presley que le da potencia escénica, ritmo y una profunda carga emocional. Su objetivo es claro: mejorar el puesto 22, que consiguió en su debut olímpico en Beijing 2022, y consolidarse entre los mejores del mundo.

Para la gran cita en Milano-Cortina, Donovan Carrillo eligió una selección que incluye My Way, Trouble, Jailhouse Rock y A Little Less Conversation piezas icónicas que le permitirán transitar entre intensidad, romanticismo y dramatismo interpretativo. El montaje coreográfico está diseñado para aprovechar los cambios de tempo y matiz musical, maximizando los componentes artísticos (PCS) sin descuidar la base técnica.

Jailhouse Rock abrirá el programa con energía explosiva, acompañando la ejecución de sus elementos más complejos, incluidos saltos de alta dificultad y combinaciones que buscarán elevar su base de valor. Posteriormente, Trouble ofrecerá un segmento más lírico, ideal para exhibir calidad de filo, control de velocidad y expresividad corporal. El cierre con A Little Less Conversation aportará dramatismo competitivo, con una secuencia coreográfica que apunta a dejar una impresión fuerte en jueces y público.

Donovan Carrillo fue por segundos Juegos de Invierno consecutivo el abanderado mexicano.) AFP

La elección musical tiene una raíz personal: Elvis era el cantante favorito de su abuela, figura determinante en su carrera. Donovan Carrillo ha compartido que ella fue quien lo impulsó a creer en un sueño improbable para un patinador mexicano en un deporte históricamente dominado por Europa, Estados Unidos y Asia. Patinar con estas piezas es, en esencia, un homenaje íntimo llevado al escenario más grande posible.

En términos deportivos, el reto es mayúsculo. En su primera experiencia olímpica finalizó en la posición 22, un resultado histórico para México en la disciplina. Ahora, con mayor madurez competitiva, experiencia internacional acumulada y un repertorio técnico más ambicioso, buscará escalar posiciones en la clasificación final. La consistencia en aterrizajes, la limpieza en las secuencias de pasos y la optimización de sus niveles en piruetas serán determinantes.

Milano-Cortina será una prueba integral: técnica, artística y mental. Donovan Carrillo llegará con un programa que combina riesgo y narrativa emocional, decidido a transformar la música del Rey del Rock and Roll en puntos concretos sobre la hoja de resultados. Su meta es clara: no solo patinar bien, sino reescribir su historia olímpica.