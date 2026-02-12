El Barça de Flick busca un milagro de hace 49 años tras la debacle ante el Atlético de Madrid

Hansi Flick se fue del estadio Metropolitano del Atlético de Madrid con la peor derrota que jamás haya sufrido en su paso como entrenador de primera división, pues por primera ocasión perdió con un marcador cuya diferencia fue de cuatro goles, algo que no veía desde sus inicios hace más de dos décadas en cuarta división.

El FC Barcelona de Flick, ahora está obligado a lograr la mayor remontada en 49 años si quiere llegar a la final de la Copa del Rey, luego del asombroso descalabro de 4-0 ante el Atlético, que machacó a los azulgranas en la primera mitad con todos los goles del encuentro.

El estratega alemán criticó el gol anulado a Pau Cubarsí en el complemento por una posición adelantada que a su juicio no existió y que puede ser determinante a la postre para la eliminatoria.

Es un lío. Tuvieron que esperar siete minutos (en el VAR para revisar la jugada). Vamos... ¿Han encontrado algo en estos siete minutos? Cuando vi la jugada, estaba claro que no había fuera de juego. Quizás podrían haber visto algo diferente. Entonces, que nos lo digan. No hay comunicación”, dijo en tono de reclamo Flick en conferencia de prensa sobre el tanto que le fue anulado a su equipo.

El FC Barcelona necesitará mejorar mucho para la vuelta de la próxima semana en su estadio, pues ahora tiene la misión de revertir esta desventaja tan amplia, algo que no sucede en el torneo de Copa del Rey desde que lo hizo el Mirandés ante el Terrassa en la edición de 1977, luego de haber perdido 4-0 en su duelo de ida y luego haber vencido 6-1 en la vuelta.

No jugamos bien en el primer tiempo. No jugamos como un equipo. Había mucha distancia entre todos. No presionamos como queríamos”, reflexionó Flick sobre la derrota. “La segunda parte fue mejor. Tenemos dos tiempos de 45 minutos. Habría que marcar dos goles en cada tiempo. Puede ocurrir, sabemos que es difícil. Para nosotros no está hecho, pelearemos en el Camp Nou por la final".

Antoine Griezmann celebra una de las cuatro dianas que el Atlético de Madrid le hizo en la primera mitad al FC Barcelona. Reuters

El Cholo Simeone resalta la velada histórica del Atlético de Madrid

Diego Pablo Simeone mostró su satisfacción en una noche que pasará a la historia colchonera como una de las más dulces ante un rival como el FC Barcelona.