Conmoción de Wembanyama marca la derrota de los Spurs ante los Blazers y el empate en la Serie

Los Spurs de San Antonio sufrieron un revés monumental en el Juego 2 de su serie de primera ronda de los playoffs del Oeste al caer 106-103 contra los Trail Blazers de Portland y permitir que la serie se empatara a un triunfo por bando. El resultado fue secundario ante la lesión de su estrella, Victor Wembanyama, que abandonó la duela en el segundo cuarto tras una aterradora caída y fue ingresado inmediatamente en el protocolo de conmoción cerebral de la NBA.

El incidente ocurrió a los 8:57 minutos del segundo periodo cuando el espigado centro francés fue desequilibrado por una falta del base de Portland, Jrue Holiday. Wembanyama, incapaz de amortiguar el golpe, se fue de cara al parqué y su mandíbula impactó violentamente contra la duela. Permaneció en el piso por unos 30 segundos y se le vio visiblemente aturdido antes de dirigirse al vestuario. El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, confirmó la gravedad: "Tiene una conmoción. Está en el protocolo". Wembanyama finalizó con cinco puntos y cuatro rebotes en 12 minutos.

Su ausencia fue un golpe devastador para San Antonio, especialmente porque se produce justo después de haber sido nombrado, el día anterior, Defensivo del Año de forma unánime. Además, el equipo texano inició con impulso los playoffs tras una temporada prometedora. Sin su ancla defensiva, los Spurs desperdiciaron una cómoda ventaja de 14 puntos que tenían al inicio del último cuarto. Portland se mantuvo firme, impulsado por Scoot Henderson, que fue el máximo anotador del partido con 31 puntos. Henderson destacó la racha ganadora de su equipo en el momento clave.

Victor Wembanyama jugó apenas 12 minutos. Reuters

El brasileño Thiago Splitter, entrenador de Portland, logró mantener a su equipo competitivo. La jugada que selló el triunfo para los Blazers fue una volcada de Robert Williams III en los últimos segundos. El intento final de Devin Vassell por empatar con un triple se quedó corto.

Según las reglas de la liga, Wembanyama debe tener al menos 48 horas de inactividad y pasar una serie de pruebas neurológicas para ser autorizado a jugar, lo que pone en duda su participación en el Juego 3 este viernes. La serie se traslada ahora al Moda Center en Portland, Oregón, para los siguientes dos encuentros.