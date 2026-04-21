América gana con polémico penal en su visita al León 

El América se dirige al cierre de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX con el ánimo en lo más alto y con su lugar en Liguilla prácticamente asegurado. Las Águilas dieron cuenta del León (2-3), en un aguerrido encuentro en el Nou Camp, donde la polémica arbitral acompañó a los azulcremas.

El americanismo pegó primero y rápido. Apenas corría el minuto 3 y las Águilas ya desplegaban las alas con el primer gol tras una pérdida de balón de La Fiera. El 1-0 cayó por conducto de Brian Rodríguez.

El uruguayo hizo derroche de su talento individual, al recortar a su compatriota Valentín Gauthier Pereira dentro del área y disparar al primer poste de Óscar García.

No tardó el 2-0. Al minuto 11, Erick Sánchez mejoraba la ventaja de las Águilas del América con un golazo desde la media luna.

Increíblemente el planteamiento de André Jardine fue superado por el ímpetu de los dirigidos por Javier Gandolfi, para emparejar el marcador. Diber Cambindo se adjudicó el primer tanto esmeralda, con un disparo a portería que Israel Reyes no pudo rechazar. Incluso el defensor americanista cometió mano ante la rapidez de la jugada, pero terminó por desviarla a su propia red (36’).

El 2-2 lo firmó Fernando Beltrán en la compensación del primer tiempo. El mediocampista desde fuera del área metió un potente remate a las redes de Rodolfo Cota.

El América retomó el protagonismo tras el descanso. Al 55’ Alejandro Zendejas avisó que no se iría del Nou Camp sin anotar, luego de un remate que rebotó en el poste derecho de Oscar García.

El mexico-estadounidense convirtió el 2-3 por la vía del penalti (73’), pero en una jugada polémica que el silbante César Arturo Ramos revisó en el VAR, para conceder una rigurosa mano de Steve Barreiro, mientras disputaba un balón con el brasileño Rodrigo Dourado.

Con 16 jornadas disputadas, el América llegó a 25 puntos, en el sexto lugar, mientras que el León se quedó con 22 unidades, en el octavo sitio.

Para la última fecha, el América recibirá en el Estadio Banorte a un rival directo de puestos de Liguilla, al Atlas (séptimo, con 22 puntos), que este miércoles enfrentará a los Tigres. La Fiera, que se mantiene en la lucha por la fiesta grande, dará cerrojo a la fase regular ante el Toluca.