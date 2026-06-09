¡Confirmado! Mourinho es DT del Real Madrid; Benfica hace oficial su salida

Hoy, las cosas en el Real Madrid se han movido con fuerza. Primero fue la salida de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo tras una temporada sin títulos, y ahora el club ya tiene nuevo director técnico: José Mourinho.

El movimiento busca darle un equilibrio al club blanco, después de dos temporadas donde se ha visto mermado por el funcionamiento colectivo y problemas internos entre jugadores.

José Mourinho no tiene certeza sobre su futuro con el Benfica @SLBenfica

El portugués, que ya dirigió al Madrid entre 2010 y 2013, vuelve como el técnico elegido por Florentino Pérez tras su reelección, con el objetivo claro de reforzar la plantilla y pelear por la Champions League.

Benfica hace oficial la salida de Mourinho

El Benfica emitió un comunicado oficial confirmando la salida de José Mourinho, que se materializará mediante el pago de la cláusula de rescisión de 15 millones de euros por parte del Real Madrid.

El Benfica SAD comunicó a la CMVM que el Real Madrid CF formalizó la intención de contratar a José Mourinho por un valor de 15 millones de euros, habiendo el entrenador dado su acuerdo”, se lee.

Durante su etapa en el Benfica, Mourinho dejó una huella impecable en la liga portuguesa, con un registro invicto que incluyó numerosas victorias y empates, llevando al equipo a pelear por los primeros puestos.

Su salida, aunque esperada en las últimas semanas, genera nostalgia entre los aficionados encarnados, que valoraron su regreso al futbol portugués tras décadas en las grandes ligas europeas.

El acuerdo entre las tres partes (Benfica, Mourinho y Real Madrid) estaba prácticamente sellado desde hace días.

Vinicius Junior discute con el técnico del Benfica, José Mourinho. Reuters

Mourinho prepara su segunda etapa en el Real Madrid

Esta será la segunda etapa de José Mourinho al frente del Real Madrid, más de una década después de su primera experiencia en el club.

El técnico portugués regresa con 63 años, cargado de madurez y con el hambre intacta de sumar títulos, especialmente la Champions League que se le resistió en su primer paso.

En su primera etapa (2010-2013), Mourinho llegó como un campeón de Europa con el Inter de Milán y rápidamente impuso su estilo pragmático y ganador. En la temporada 2011-12 conquistó LaLiga con 100 puntos, un récord histórico en su momento, además de la Copa del Rey.

Sin embargo, la relación con la directiva y parte del vestuario se tensó en la tercera temporada, marcada por la eliminación en semifinales de Champions ante el Atlético de Madrid y diferencias en la planificación deportiva.

A pesar de los logros, Mourinho abandonó el club en 2013 tras ganar una Liga, una Copa y una Supercopa, dejando un legado de intensidad y polémicas que aún divide opiniones entre la afición madridista.