El Real Madrid le da las gracias a Álvaro Arbeloa

El Real Madrid oficializó la salida de Álvaro Arbeloa, luego de llegar a un acuerdo entre ambas partes para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo, que duró menos de seis meses.

“El Real Madrid se siente muy agradecido a Álvaro Arbeloa, que durante toda su trayectoria en el club, desde que llegó a nuestra cantera, demostró siempre lealtad, compromiso y profesionalidad. Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club”, indicó el Real Madrid.

El Real Madrid la lealtad y compromiso de Álvaro Arbeloa Reuters

El cuadro español señaló que Arbeloa tiene las puertas abiertas y le deseó a él y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas.

A finales del mes de mayo, el técnico confirmó que no seguiría en el Real Madrid, aunque señaló que podría volver en un futuro.

“No sé si el último partido de mi vida como entrenador del Real Madrid, pero eso no lo sabemos nunca, así que intentaré también disfrutarlo”, previo al último partido de LaLiga, ante el Athletic Club.

Asimismo, Arbeloa descartó que estuviera en el cuerpo técnico de José Mourinho.

El Real Madrid terminó en el segundo lugar de LaLiga con 86 puntos, a ocho de distancia del campeón Barcelona.

Como jugador, Álvaro Arbeloa disputó 238 partidos oficiales y marcó en seis ocasiones. El originario de Salamanca ganó 8 títulos con el Real Madrid (2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España).