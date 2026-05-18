¿Qué falta para el anuncio oficial de José Mourinho con el Real Madrid?

El regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid se encuentra en su fase definitiva con diversos medios señalando que ya se ha alcanzado un acuerdo de palabra para unirse durante dos temporadas, pero el anuncio oficial tendrá que esperar algunos trámites burocráticos.

Mientras que el presidente del Benfica, Rui Costa, ha dicho a RTP Noticias que: “José Mourinho es el entrenador del Benfica hasta que se demuestre lo contrario”, parece que todo es cuestión de finiquitar tiempos de contratos.

La oficialización del pacto depende de finiquitar su desvinculación contractual en Portugal y aguardar la resolución del actual proceso electoral de la entidad española.

El pago de la cláusula y la cumbre en Lisboa

De acuerdo con información revelada por la cadena ESPN Brasil, el contrato hasta el año 2028 ya está apalabrado, pero aún carece de la firma oficial. Para destrabar la operación, Mourinho tiene programada una reunión este lunes por la tarde en Lisboa con Rui Costa, presidente del Benfica.

En dicho encuentro, el estratega comunicará formalmente su decisión de rechazar el proyecto de renovación del cuadro lusitano para aceptar la propuesta de Florentino Pérez.

Florentino Pérez no salía a una conferencia de prensa desde 2013, donde ratificó a José Mourinho. Reuters

Por su parte, el diario AS detalla que el principal requisito legal y económico para cerrar la operación es ejecutar una cláusula de rescisión unilateral. Aunque el entrenador tenía un vínculo vigente con las "Águilas" hasta el verano de 2027, su contrato estipula una penalización de 7 millones de euros por salida anticipada, cifra que el Real Madrid desembolsará como una compensación para el equipo portugués.

El factor electoral para su anuncio oficial

El anuncio oficial de Mourinho, quien ya dirigió al club blanco entre 2010 y 2013 ganando tres títulos nacionales, está en pausa estricta debido al calendario institucional del equipo.

Florentino Pérez convocó recientemente a elecciones presidenciales y el plazo límite para presentar candidaturas opositoras finaliza este sábado a la medianoche.

Si Pérez acude como candidato único, sería proclamado presidente electo el domingo 25 de mayo, lo que permitiría que la presentación del técnico luso se realice el próximo lunes 26 en las instalaciones de Valdebebas.

Sin embargo, si Enrique Riquelme se presenta como candidato, entonces el anuncio tendría que retrasarse hasta que concluyan las votaciones.