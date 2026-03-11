Con bota y muletas: La dolorosa reaparición de Luis Malagón en redes sociales

Luis Ángel Malagón reapareció en sus redes sociales tras el duro golpe en Philadelphia después del partido del martes en la Concachampions. Ahora, unas horas después de la lesión, el jugador del América apareció con muletas, una bota protectora en su pierna izquierda y la frase "Y bueno, aquí vamos", en lo que fue su primera foto tras su salida de la cancha en lo que se presume es una lesión en el tendón de Aquiles.

La publicación en la red social Instagram tenía como fondo la canción "Rocanroles sin destino" de Callejeros, referente a giros inesperados de la vida como el que él ha sufrido ahora, a menos de 100 días del Mundial 2026, donde estaba disputando la titularidad de la portería de la Selección Nacional.

¿Qué pasó con Luis Ángel Malagón?

La tragedia deportiva para Luis Ángel Malagón ocurrió en el minuto 37 del duelo entre el América y el Philadelphia Union por la Concacaf Champions Cup. En una jugada que parecía de rutina, Malagón intentó despejar el balón y sintió un "latigazo" inmediato en la zona posterior de la pierna izquierda sin tener ningún contacto con el rival.

El guardameta abandonó la cancha del Subaru Park en camilla, una imagen que encendió todas las alarmas en el cuerpo técnico de la Selección Nacional. Actualmente, el equipo médico evalúa si se trata de una rotura parcial o completa del tendón de Aquiles. De confirmarse la rotura total, el tiempo de recuperación estimado es de seis meses.

La "maldición" de Malagón ante los grandes torneos

Para Luis Ángel Malagón lo que ha sucedido es un capítulo más en la serie de lesiones que lo han alejado de momentos clave con la Selección Mexicana.