Donald Trump bloquea vuelo de Tigres: Odisea para llegar a la Concachampions

Los Tigres de la UANL tendrán que vivir una odisea para llegar a su partido de octavos de final de la Concachampions de este jueves, luego de que la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha complicado que la escuadra regiomontana pudiera volar a Cincinnati llevándolos a un programa comprimido el día de mañana.

Los dirigidos por Guido Pizarro tuvieron que regresar a casa luego de encontrarse con dos dificultades. El equipo tendrá que llegar 10 horas antes previo al silbatazo inicial.

La planificación de Tigres para la ida de los Octavos de Final se vino abajo debido a la agenda del presidente de los Estados Unidos, dado que Donald Trump se encontraba en la ciudad de Ohio este miércoles, lo que obligó a las autoridades federales a implementar protocolos de seguridad estrictos, incluyendo el cierre de puntos clave en el espacio aéreo.

Aunque el club intentó reprogramar el vuelo chárter para la tarde del miércoles una vez que se habilitara el cielo, se toparon con un segundo obstáculo: la falta de personal en tierra para el proceso de visado y recepción del vuelo en Cincinnati. Este problema generaría un retraso en el ingreso al país e, incluso, había el riesgo de que nadie estuviera listo para recibirlos, por lo que hubiera sido un viaje en vano.

Ante la imposibilidad de garantizar un desembarque ordenado y el descanso necesario, la directiva decidió postergar la salida para el jueves 12 de marzo a las 8:00 hrs. Los jugadores, que ya estaban listos en el aeropuerto, tuvieron que romper la concentración.

La desventaja física ante Cincinnati

Jugar el mismo día que se viaja es una de las peores formas para afrontar un partido clave como el que tendrá Tigres en la ida de los octavos de final del torneo de Concacaf. Tigres aterrizará en Cincinnati apenas unas horas antes de que ruede el balón a las 18:00 hrs (Tiempo del Centro de México). Aunque al ser un vuelo chárter se reducen los tiempos de espera, el desgaste por el cambio de presión, la postura y el estrés logístico es inevitable.

Esta situación pone a los felinos en una clara desventaja frente al FC Cincinnati. El equipo de la MLS ha tenido una semana normal de preparación, mientras que figuras como Guido Pizarro y André-Pierre Gignac tendrán que adaptarse inmediatamente.

El partido del jueves será crítico antes de pensar en el encuentro de vuelta programado para el 19 de marzo en Nuevo León.