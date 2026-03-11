El calvario de Luis Ángel Malagón: De Tokio y Copa América al sueño roto del Mundial 2026

La historia de Luis Ángel Malagón y las lesiones que lo han dejado fuera de torneos importantes se ha repetido tristemente de cara al Mundial 2026, ahora a tan solo tres meses de la inauguración de la Selección Mexicana ante Sudáfrica. Luego de un partido entre el América y el Philadelphia Union de la Concachampions, la situación parece repetirse.

El portero del América sufrió de una lesión que lo tendría fuera por un largo tiempo, al parecer en el tendón de Aquiles, lo cual da por hecho que no estaría en el equipo mexicano cuando el 11 de junio enfrenten a Sudáfrica en la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca. Todo esto, a la espera de la revisión final que le hará el América en México luego del partido del martes, pero todo indica que se necesitarán meses de recuperación.

Malagón estaba en la lucha por la titularidad de la portería de la Selección Mexicana junto con Raúl “Tala” Rangel, así como con Guillermo Ochoa, quien a pesar de sus actuaciones en el futbol de Chipre se mantiene en el listado. Para Malagón, la suerte juega de nueva cuenta en su contra porque esta es la tercera ocasión en que una lesión lo deja fuera de su gran oportunidad.

Tokio 2020, la primera oportunidad perdida

Luis Ángel Malagón estaba perfilado para ser el titular en la Selección Mexicana que jugaría los Juegos Olímpicos Tokio 2020 (2021), pero tuvo una lesión ante Estados Unidos en la jornada 3 del Preolímpico.

“La Dirección General Deportiva de Selecciones Nacionales informa que, después de realizarle los estudios pertinentes al jugador Luis Ángel Malagón, el futbolista presenta una luxación en el codo izquierdo”, informó el Tricolor en su momento.

Malagón se mantuvo en la convocatoria del equipo tras lograr recuperarse, pero tuvo que dejar el puesto a Guillermo Ochoa, con un equipo que logró la medalla de bronce.

Copa América 2024, el segundo golpe

La mala suerte de Malagón se repitió de cara a la Copa América 2024. Antes de un partido amistoso contra Brasil, sufrió de una lesión muscular de segundo grado en el bíceps femoral que requería hasta seis semanas de recuperación, cuando el incidente se dio apenas unos días antes del arranque del torneo, por lo que no tendría oportunidad de jugar y, una vez más, la titularidad que le esperaba quedó en el olvido.

Julio González entró al relevo en aquella ocasión con el cuadro nacional.