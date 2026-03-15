Compañero de Santiago Giménez pierde la cabeza y empuja a su técnico en el AC Milan

El futbol italiano atestiguó un episodio lleno de tensión y polémica durante la visita del AC Milan al imponente Estadio Olímpico de Roma para medirse ante la Lazio. El conjunto rossonero dejó escapar una oportunidad inmejorable para acercarse al liderato de la Serie A, pero lo que verdaderamente acaparó las portadas internacionales fue el berrinche monumental de Rafael Leao. El atacante portugués y compañero del mexicano Santiago Gimenez perdió los estribos por completo, protagonizando un lamentable altercado físico con su propio director técnico, el italiano Massimiliano Allegri.

Rafael Leao saliendo de cambio. REUTERS

La escuadra milanista llegó a este compromiso con la motivación a tope tras vencer al Inter de Milán en el derbi de la ciudad apenas la jornada anterior. Sin embargo, la historia frente a la Lazio tomó un rumbo de pesadilla. Con el marcador en contra por la mínima diferencia, el estratega decidió mover sus piezas para buscar la igualada de urgencia, desatando la furia incontrolable de su máxima estrella europea.

EL EMPUJÓN QUE FRACTURÓ EL VESTIDOR DEL AC MILAN

Corría el minuto 66 del encuentro cuando el cuarto árbitro levantó el tablero electrónico para indicar la salida de Rafael Leao. El plan del banquillo era darle ingreso al delantero francés Nkunku, pero el extremo lusitano tomó la decisión como una ofensa personal. En lugar de abandonar la cancha con profesionalismo, comenzó a realizar aspavientos y reclamos airados hacia la zona técnica. La actitud molestó profundamente al capitán y guardameta del equipo, Mike Maignan, quien se acercó para exigirle agilidad, solo para recibir un desplante grotesco de su propio compañero.

La situación escaló a niveles insospechados cuando el jugador cruzó la línea de banda. Massimiliano Allegri intentó calmar los ánimos y se acercó para darle un abrazo conciliador, pero la respuesta del atacante dejó atónitos a todos los presentes. Leao dio un fuerte empujón a su entrenador para quitárselo de encima, una secuencia lamentable que repitió segundos después ante la mirada incrédula de toda la banca. Este acto de indisciplina coronó un tropiezo doloroso para el club, que tras la derrota quedó rezagado a ocho puntos del liderato, dilapidando el empate previo de los Nerazzurri contra el Atalanta a falta de nueve fechas para concluir el campeonato.

EL LARGO CALVARIO Y REGRESO DE SANTIAGO GIMENEZ

Mientras el vestuario arde por los problemas internos, la afición azteca mantiene la esperanza de ver nuevamente en acción a su delantero de área. Pasaron ya cinco largos meses desde que Santiago Gimenez jugó por última vez defendiendo los colores de la institución. Una severa lesión de tobillo obligó al atacante a pasar por el quirófano, frenando de golpe su consolidación en el máximo nivel europeo.

Santiago Gimenez entrenando con el Milan. Foto de X: @acmilan

Aunque el canterano de Cruz Azul ya entrena al parejo de la plantilla y muestra grandes avances físicos, el cuerpo técnico decidió descartarlo de la convocatoria para este ríspido duelo en la capital. El panorama luce alentador para el próximo 21 de marzo, fecha en la que el cuadro milanés recibirá al Torino en casa. Este partido se perfila como el escenario ideal para que el delantero sume sus primeros minutos tras la cirugía. De no concretarse su regreso, los seguidores tendrán que esperar hasta el fin de la Fecha FIFA para presenciar su vuelta a las canchas, justo cuando el equipo visite la dura aduana del Nápoles el próximo 6 de abril.