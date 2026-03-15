Milan extraña a Santiago Gimenez y cae ante Lazio; el Inter se escapa en la carrera por el Scudetto

Hay derrotas que pesan más por lo que revelan que por lo que dicen. La caída del Milan en Roma dejó una sensación incómoda. No sólo por el 1-0 frente a la Lazio. También porque evidenció una ausencia que empieza a sentirse demasiado.

Mucho hace pensar que Milan necesita de vuelta a Santiago Gimenez lo antes posible.

El delantero mexicano ni siquiera apareció en la convocatoria y su equipo pagó el precio. En un partido donde faltó contundencia y claridad en el área rival, el Rossonero dejó escapar una oportunidad de oro para recortar distancia con el líder del campeonato.

El resultado fue suficiente para que el Inter Milan respire con mayor tranquilidad en la cima de la Serie A. Con nueve jornadas por disputarse, la diferencia ahora es de ocho puntos. Lo que hace unas semanas parecía el inicio de un gran duelo milanés por el Scudetto empieza a diluirse.

Un gol bastó para definir el marcador

En el Stadio Olimpico el partido se decidió temprano. Corría el minuto 26 cuando la Lazio encontró el único gol de la noche. Un pase largo desde la defensa de Adam Marusic parecía uno más de tantos balones sin demasiado peligro. Pero la jugada se torció para el Milan. Pervis Estupiñán calculó mal la trayectoria, quedó descolocado y dejó la pelota viva. El danés Gustav Isaksen reaccionó primero. Controló la acción y definió con la izquierda delante de Mike Maignan

La primera mitad había sido pobre para los visitantes. El equipo generó muy poco desde el mediocampo y apenas encontró soluciones en ataque. Las apuestas ofensivas no respondieron. Rafael Leao vivió una tarde de tensión, incluso discutiendo con compañeros como Christian Pulisic y con el propio técnico Massimiliano Allegri.

La Lazio, en cambio, jugó con un espíritu inesperado para un equipo que navega en la mitad de la tabla. El conjunto dirigido por Maurizio Sarri mostró ambición y energía frente a un estadio que volvió a llenarse pese a las protestas recientes contra la directiva.

Isaksen fue el símbolo de esa noche.

El extremo danés se convirtió en un problema irresoluble para la defensa rossonera. El duelo por su banda fue una pesadilla constante y terminó inclinando el partido.

El Milan intentó reaccionar en la segunda mitad, pero todo fue esfuerzo sin precisión. Sin un delantero que fijara a los centrales y generara espacios, el ataque perdió profundidad. La sensación era evidente. Faltaba un referente en el área.

Faltaba Gimenez.

La derrota deja tres puntos en Roma para el Milan. También enfría la carrera por el título. Tras ganar el derbi semanas atrás, el Milan parecía listo para aprovechar cualquier tropiezo del Inter. No ocurrió. Mientras los nerazzurri mantienen la ventaja, los rossoneri ven cómo el margen de error desaparece.

Con nueve partidos por jugar, el Scudetto aún no está decidido. Pero el calendario ya no permite muchas noches como esta y sí piden el regreso del delantero mexicano Santiago Gimenez.