Vídeo: El golazo del papá de la Hormiga González con el que Chivas venció al América

Existe ese Clásico Nacional que suele marcar a algún jugador. Le pasó a Armando González, el papá de la Hormiga hace 34 años. Un gol suyo le dio la victoria a las Chivas en un clásico jugado en Jalisco.

Ese mismo apellido sobrevolará el césped con el peso de la nostalgia y la urgencia del presente. Armando, apodado 'La Hormiga', saltará al campo para disputar su tercer enfrentamiento ante el América, cargando no sólo con la esperanza de una afición que lo ha erigido como su nuevo ídolo, sino con un eco que retumba desde hace 34 años.

Armando 'Hormiga' González espera anotarle al América. Mexsport

Para entender el misticismo que rodea a este encuentro, hay que rebobinar la cinta a la temporada 92-93. El América de entonces era un catálogo de leyendas: Hugo Sánchez, que regresaba de España con el aura de un semidiós, el magnetismo de Germán Martelotto y la zancada interminable de Zague.

En la acera de enfrente, el Guadalajara resistía con la elegancia de Benjamín Galindo, la seguridad de Eduardo Fernández y la picardía de Nacho Vázquez. Pero aquel día en el Estadio Jalisco, la narrativa no la escribieron los favoritos de la prensa. El guion fue secuestrado por un actor de reparto con alma de protagonista: Armando González.

'El Mandín', como se le conocía al padre del hoy goleador rojiblanco, firmó un golazo que todavía se narra en los barrios y en las sobremesas de cantina, más ahora que su hijo busca anotar por primera vez al América. Fue una obra de arte que rompió la lógica de un partido diseñado para el lucimiento de las figuras.

Hoy, el escenario es distinto, pero el hambre es la misma. 'La Hormiga' González llega a este compromiso convertido en el goleador del momento, ese delantero que parece haber recuperado para Chivas el misticismo del '9' de casa. Será el tercer clásico en la juvenil trayectoria de este chico. Antes estuvo en dos de liga y un amistoso.

Abajo a la derecha, el padre de La Hormiga González Archivo

Para 'La Hormiga', el partido de este fin de semana no es solo una oportunidad de sumar tres puntos; es una cita con su propia genealogía. El fútbol mexicano espera ver si el joven delantero es capaz de calcar la gesta de su padre.

El Clásico Nacional vuelve a ser una cuestión de herencia. Y en los pies de González, Chivas confía en que el ADN del gol no haya perdido su vigencia.