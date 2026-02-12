Adelantan que Antonio Mohamed dejará al Toluca en el próximo verano

La gloria tiene un costo de mantenimiento que no todos están dispuestos a pagar, y en el Infierno, el contrato con el éxito parece haber encontrado su fecha de caducidad. Antonio Mohamed, el hombre que le devolvió al Deportivo Toluca la arrogancia de los tiempos de oro, el estratega que bordó dos estrellas consecutivas en el escudo escarlata durante un 2025 de ensueño, ya tiene las maletas listas.

El periodista Santiago Fourcade soltó el hilo de una madeja que muchos sospechaban pero pocos se atrevían a confirmar. En el programa de Cuadro Titular de Fox sostuvo el ciclo del "Turco" terminará este verano. No importa si el equipo levanta un trofeo más o si el destino les juega una mala pasada en la liguilla; la narrativa del argentino con los Diablos Rojos ha entrado en su último capítulo. "Se iría de Toluca en verano; es muy probable que se vaya", sostuvo Fourcade, dejando claro que el entorno del técnico ya visualiza un horizonte lejos de la capital mexiquense.

"Desde hace varios días me aseguran en el entorno de Antonio Mohamed que su salida de Toluca en verano es prácticamente un hecho. Es muy probable que se vaya, así que ojalá logre cerrar este ciclo ganando la Copa, que es la gran presión del club, para mantener ese camino ganador", comentó Fourcade.

La obsesión internacional por encima del Trono

Mohamed no es un tipo de medias tintas. Su gestión en Toluca ha sido un ejercicio de pragmatismo y estética, transformando a un equipo que arrastraba fantasmas en una maquinaria de demolición. Sin embargo, con el bicampeonato en la vitrina, la ambición ha mutado. El objetivo ya no es el consumo doméstico, sino el pasaporte al mundo.

El debut en la CONCACAF Champions Cup ante el San Diego FC no es un trámite más en la agenda. Para el estratega, representa la validación. La directiva y el cuerpo técnico han trazado una línea en la arena ya que si el calendario aprieta y las piernas flaquean, la prioridad absoluta es el torneo internacional. El Mundial de Clubes es el objeto del deseo que nubla cualquier otra aspiración.

Es el objetivo número uno que tenemos . Si en un momento tenemos que decidir, vamos a decidir por Concacaf, declaró hacer unos días.

Resulta casi herético escuchar a un técnico de un equipo grande admitir que el tricampeonato de liga podría quedar en segundo plano. En el futbol mexicano, donde la liguilla es un culto a la inmediatez, Mohamed ha decidido romper.