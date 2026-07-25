Cruz Azul enfrentará al Inter Miami de Messi por el Campeones Cup: ¿Cuándo se juega? 

El Cruz Azul sigue construyendo un proyecto sólido que ya da frutos tangibles. Tras conquistar el Clausura 2026 y recuperar la décima estrella de Liga MX, el cuadro cementero se prepara para sumar un nuevo título de prestigio al levantar el Campeón de Campeones.

Este logro no es casualidad: con un plantel reforzado, un estilo de juego contundente y la dirección de Joel Huiqui, la institución azul demuestra que el trabajo de largo plazo está dando resultados.

Cruz Azul gana el Campeón de Campeones 25/26 MEXSPORT

Cruz Azul Azul vs Inter Miami de Messi por la Campeones Cup

Ante ello, Cruz Azul tiene asegurado su boleto a la Campeones Cup 2026, el duelo anual que enfrenta al campeón de Liga MX (vía Campeón de Campeones) contra el monarca de la MLS Cup.

El rival será nada menos que el Inter Miami CF, el equipo de Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y compañía, vigente campeón de la Major League Soccer.

Será un choque de alto voltaje entre dos proyectos ambiciosos: la solidez y tradición de La Máquina frente al brillo mundial del conjunto de Florida.

La afición cementera ya sueña con un título internacional más y con medir fuerzas contra una de las estrellas más grandes de la historia del futbol.

¿Cuándo se juega el Campeones Cup 2026?

Partido: Inter Miami CF vs. Cruz Azul



Estadio: Nu Stadium (Miami, Florida)

Día: Miércoles 16 de septiembre de 2026

Horario en México: Por definir

Equipos que han levantado la Campeones Cup