Revelan detalles del suicidio de Jordan Devey, excampeón del Super Bowl con Patriots

Jordan Devey, exliniero ofensivo de los Patriots y campeón del Super Bowl XLIX, murió a los 38 años. Las autoridades del condado de Ada, Idaho, confirmaron que el exjugador falleció por suicidio tras un incidente ocurrido en su domicilio de Boise.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Ada, los servicios de emergencia acudieron a la vivienda de Devey alrededor de las 10:31 horas del 21 de julio, después de recibir un reporte de una emergencia médica. El exjugador fue trasladado a un hospital cercano, donde posteriormente fue declarado muerto.

La investigación continúa abierta, aunque las autoridades señalaron que no existen indicios de participación de terceras personas.

¿Cuál fue la causa de muerte de Devey?

La Oficina del Médico Forense del Condado de Ada determinó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento con ligadura y estableció el suicidio como la forma del fallecimiento. Devey fue declarado oficialmente muerto a las 13:57 horas del 22 de julio en un hospital de Boise. Su familia recuerda a un padre ejemplar

La noticia provocó una fuerte reacción entre familiares y amigos del ex jugador, quienes lo describieron como un esposo entregado y un padre amoroso de cuatro hijos.

Su esposa, Linsey Devey, compartió un emotivo mensaje tras su muerte, recordando que la pareja estaba por cumplir 15 años de matrimonio.

Llenamos las paredes de nuestro hogar y nuestros corazones con innumerables recuerdos, alegrías, dificultades y triunfos. Trajimos al mundo a cuatro hermosos hijos que tienen tus ojos, tus pecas y tu compasión”, escribió.

Eras nuestro héroe y nuestros corazones duelen por tu ausencia. Te amamos. Te extrañamos. Y como me dijiste en tus últimas palabras: ‘hablaremos pronto’”. La preocupación por posibles efectos del futbol americano

Leslie Devey, madre del ex jugador, señaló en una entrevista con Fox 13 Salt Lake City que creía que su hijo pudo haber sufrido encefalopatía traumática crónica (CTE), una enfermedad relacionada con impactos repetidos en la cabeza y que solo puede confirmarse mediante un análisis cerebral después de la muerte.

Devey jugó siete temporadas en la NFL con equipos como los Patriots, 49ers , Chiefs y Bills. Fue parte del equipo de Nueva Inglaterra que derrotó a los Seattle Seahawks en el Super Bowl XLIX en 2015.

El exguardia ofensivo llegó a la liga como agente libre no seleccionado en el Draft de 2013 y disputó 61 partidos durante su carrera profesional.