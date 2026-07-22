Entre goles y festejos, el covid-19 volvió a subir

En pleno verano, los indicadores epidemiológicos muestran un repunte de casos de covid-19 en prácticamente todo el país, a excepción de Tamaulipas, durante las últimas semanas. Para los especialistas en salud, esta tendencia al alza está asociada, en gran parte, con la alta movilidad, las aglomeraciones y las celebraciones derivadas de los eventos masivos del Mundial.

La positividad de las pruebas de covid-19 aumentó de 1.6% a 13.8% en sólo seis semanas.

La Ciudad de México es el epicentro del incremento, con 37% de los contagios a nivel nacional, de acuerdo con el último reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud.

Pero no sólo el covid-19 muestra un incremento; también han aumentado los casos de influenza y de infecciones respiratorias agudas graves en territorio nacional, en parte por la temporada de lluvias, que eleva el riesgo de que la población contraiga estas enfermedades. Hasta el corte del 13 de julio, se contabilizaban 855 casos confirmados de covid-19, de un total de 71 mil 720 casos sospechosos, así como 21 defunciones. Llama la atención que 52% de las personas que enfermaron por este virus han requerido hospitalización.

Los grupos de edad más vulnerables que requieren mayor atención son los adultos mayores de 80 años y los niños de 1 a 4 años.

De acuerdo con las gráficas de este informe epidemiológico, la población más afectada por este virus son los niños de 1 a 4 años y los adultos de 20 a 59 años. Esta enfermedad está afectando más a las mujeres.

La Ciudad de México es la entidad con más contagios confirmados en el país; le siguen el Estado de México, Hidalgo y Jalisco.

Hay que recordar que el covid-19, desde que ingresó a México en febrero de 2020, nunca se ha ido. Es un virus que ha presentado repuntes en los últimos años, como el que ahora se registra en varios estados del país.

De ahí la importancia de no olvidar las medidas de autocuidado aprendidas durante la pandemia de covid-19: usar cubrebocas y acudir al médico para recibir un diagnóstico oportuno. Lo mismo aplica para las demás infecciones respiratorias.

ABATELENGUAS

Por fin le harán justicia al personal de salud del Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso” en Oaxaca, pues, desde hace más de un año, trabajadores salieron a las calles a protestar por falta de medicinas, equipos e insumos médicos. Quejas a las que sumaron diputadas de diversos partidos políticos de la entidad.

El IMSS-Bienestar anunció hace unas semanas la transformación integral de este hospital, considerado el más importante del estado.

El proyecto contempla la sustitución del actual hospital por una nueva unidad de 120 camas, que tendrá tecnología de última generación, al tiempo que garantizará la continuidad de la atención médica a la población oaxaqueña durante todo el proceso.

BAJO EL MICROSCOPIO

En el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, de la Secretaría de Salud, se vive una “guerra de guerillas” entre las diversas áreas médicas y trabajadores de salud desde que falleció de un infarto, hace casi dos meses, el doctor Adrián Chávez, director de este nosocomio.

Su deceso ocurrió en medio de un paro de labores de médicos residentes que exigían su destitución por denuncias de acoso sexual y laboral. Situación de la que el doctor ya no alcanzó a defenderse.

Los conflictos internos de este hospital se han agudizado a raíz de que, en junio pasado, llegó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que prácticamente “intervino” el hospital, puso cuatro mesas de trabajo y personal dio a conocer las irregularidades que se presentaban en el lugar, con la promesa de que no habrían represalias.

A un mes de esto, ya se comienzan a presentar los primeros despidos de trabajadores, con el argumento de “pérdida de confianza”, lo cual no es de extrañarse. De hecho, es la tónica que se ha caracterizado desde el sexenio pasado en el sector salud.

Se espera que para los primeros días de agosto se tenga ya al nuevo director o directora del Hospital Infantil de México, cuya tarea primordial será poner “orden en la casa”.