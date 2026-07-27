¡Desmantelados! Las sensibles bajas de la Liga MX para el All-Star Game ante la MLS

El combinado de la Liga MX llegará con varias bajas y debilitado para encarar el All-Star Game 2026 frente a la MLS en Charlotte. A solo unos días del silbatazo inicial, la convocatoria sufrió un auténtico desmantelamiento tras confirmarse la baja de más de diez figuras, destacando los nombres de Gilberto Mora, Keylor Navas y Armando 'Hormiga' González.

Ante esta situación, la Liga MX ha tenido que activar el plan de emergencia y modificar por completo su estrategia para el duelo de exhibición pactado para este 29 de julio.

Chivas le da la espalda al Juego de Estrellas

El Guadalajara es el club que provocó el mayor cortocircuito en los planes del 'Turco'. La directiva del Rebaño Sagrado solicitó formalmente amarrar a sus futbolistas en Verde Valle para preparar con todo su duelo del Apertura 2026 ante el Puebla. Debido a esto, se bajaron del barco rojiblanco:

Armando 'Hormiga' González

Bryan González

Brian Gutiérrez

Richy Ledezma

A estas ausencias se le suma el juvenil Santiago Sandoval, quien se encuentra concentrado con la Selección Mexicana Sub-20 en el Premundial de la Concacaf. De esta manera, las Chivas solo contarán con dos representantes en la plantilla: Luis Gabriel Rey y Kevin Castañeda.

Las otras bajas que merman al futbol mexicano

La malaria no terminó ahí. El flamante mundialista Gilberto Mora no hará el viaje para continuar adaptándose al proyecto de Sebastián Abreu en Tijuana. Por su parte, el tico Keylor Navas (Pumas) y el arquero Nahuel Guzmán (Tigres) quedaron descartados, obligando al llamado de bomberazo de Carlos Acevedo (Santos) y Carlos Moreno (Pachuca).

La lista de los jugadores que estarán ausentes la completan el uruguayo Brian Rodríguez del América por lesión, así como los elementos de Toluca, Nicolás Castro y Franco Romero.

Quedaron definidos los jugadores para el Skills Challenge

Pese a las bajas que sufrió el equipo de la Liga MX, quedaron definidos los futbolistas que participarán en el Skills Challenge, a celebrarse el martes 28 de julio:

José Paradela (Cruz Azul)

Elías Montiel (Pachuca)

Juan Brunetta (Tigres)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Carlos Moreno (Pachuca)

Fernando Gorrierán (Tigres)

Javier Ruíz (Necaxa)