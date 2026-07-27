México vs Costa Rica EN VIVO: sigue el duelo por el liderato del Grupo B del Premundial Sub-20
La Selección Mexicana busca dar un paso rumbo a los Cuartos de Final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf ante una Costa Rica que también llega con triunfo en su presentación.
por el liderato de grupo
La Selección Mexicana vuelve a la actividad en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf con un compromiso que puede marcar su camino rumbo a la siguiente ronda. El conjunto dirigido por Eduardo Arce enfrenta a Costa Rica en actividad de la segunda jornada del Grupo B, con el objetivo de mantenerse en la cima del sector.
México realiza su primera modificación del encuentro para el arranque del segundo tiempo. Carlos Hernández ingresa al terreno de juego en sustitución de Yohan Orozco, en busca de mantener la solidez defensiva y conservar la ventaja de 1-0 sobre Costa Rica.
México se marcha al descanso con ventaja de 1-0, aunque tuvo que pelear hasta el último segundo para conservarla. Costa Rica cerró el primer tiempo presionando con peligro sobre la portería defendida por Sebastián Liceaga, pero el conjunto tricolor resistió el embate final y mantiene la mínima diferencia gracias al penal convertido por Hugo Camberos.
Sebastián Liceaga aparece nuevamente para sostener la ventaja de México. El guardameta tricolor controla un peligroso disparo de media distancia de Costa Rica y firma otra intervención clave para mantener el 1-0 antes del descanso.
El árbitro agrega seis minutos al primer tiempo en el Estadio Cuauhtémoc. México buscará ampliar la ventaja antes del descanso, mientras que Costa Rica intentará reaccionar para irse al medio tiempo con el empate.
Juan Echilvestre sorprende con un potente disparo desde casi tres cuartos de cancha que obliga al guardameta de Costa Rica a emplearse a fondo. El portero tico se estira para desviar el balón y mandar la pelota a tiro de esquina, evitando el segundo tanto de México.
Hugo Camberos cobra con autoridad desde los once pasos y vence al guardameta costarricense para abrir el marcador en el Estadio Cuauhtémoc. México aprovecha el penalti y toma ventaja de 1-0 en un partido que había sido muy cerrado hasta ese momento.
Santiago Sandoval cae dentro del área después de que Walter Ramírez, con el número 20 de Costa Rica, lo empuja con la mano cuando ambos disputaban el balón. El árbitro no duda y señala la pena máxima a favor del Tricolor.
Tras un despeje del portero de Costa Rica, desde un sector de la tribuna se escucha el grito homofóbico prohibido por la FIFA. El incidente podría derivar en la activación del protocolo antidiscriminación si la conducta vuelve a repetirse durante el encuentro.
Gabriel Sibaja se gana la tarjeta amarilla después de una dura barrida sobre un futbolista de México. El mediocampista de Costa Rica llega tarde a la jugada y el silbante no duda en mostrarle la preventiva, la segunda para el conjunto tico en el encuentro.
Garro recibe la primera tarjeta amarilla para Costa Rica tras cortar con falta un avance de México. El árbitro sanciona de inmediato la infracción y el defensor tico tendrá que jugar el resto del partido con mayor precaución.
Sebastián Liceaga salva a México con una gran atajada para mantener el empate en el Estadio Cuauhtémoc. El guardameta tricolor reacciona de gran manera ante un peligroso disparo de Costa Rica y evita la caída de su arco en la oportunidad más clara del encuentro hasta el momento.
México responde con un disparo de Hugo Camberos, quien se animó desde los linderos del área, pero su remate salió desviado de la portería costarricense. El Tricolor comienza a instalarse con mayor frecuencia en campo rival y busca romper el orden defensivo de los ticos.
México genera su primera aproximación del encuentro con un disparo desde los linderos del área que obliga a la defensa de Costa Rica a mantenerse atenta. El Tricolor comienza a sacudirse la presión de los primeros minutos y busca instalarse con mayor frecuencia en terreno rival.
Costa Rica genera la primera oportunidad clara del encuentro con un remate de cabeza dentro del área que pasa apenas por un costado de la portería defendida por México. Los ticos mantienen un inicio intenso y siguen inquietando a una zaga tricolor que aún busca asentarse en el partido.
Costa Rica sale sin complejos al Estadio Cuauhtémoc y presiona a México desde los primeros minutos, evitando que el conjunto tricolor pueda adueñarse de la posesión. El encuentro arranca muy disputado en la mitad de la cancha, con constantes choques y pocas oportunidades de peligro en ambas áreas.
México ya mueve el balón frente a Costa Rica en el Estadio Cuauhtémoc, donde está en juego el liderato del Grupo B del Campeonato Sub-20 de la Concacaf. Sigue aquí EN VIVO todas las acciones, los goles y las mejores jugadas de un encuentro que puede acercar al vencedor a los Cuartos de Final y mantener vivo el sueño mundialista.
México y Costa Rica ya viven los momentos previos al silbatazo inicial. Con ambos equipos formados sobre el terreno de juego del Estadio Cuauhtémoc, se entonan los himnos nacionales como parte del protocolo previo al encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo B del Campeonato Sub-20 de la Concacaf.
Tras la ceremonia, los futbolistas realizan el tradicional saludo entre capitanes y cuerpo arbitral antes del volado inicial. Todo está listo para que ruede el balón en un partido que puede acercar al ganador a los Cuartos de Final del torneo y mantener intacto el sueño de clasificar al Mundial Sub-20 de 2027.
México ya tiene definidos a los once futbolistas con los que buscará mantenerse en la cima del Grupo B del Campeonato Sub-20 de la Concacaf. Eduardo Arce apuesta por su mejor cuadro disponible para enfrentar a Costa Rica, en un duelo que puede acercar al ganador a los Cuartos de Final del certamen.
Por su parte, Costa Rica también presenta a su once inicial con la misión de dar un golpe de autoridad en Puebla y quedarse con el liderato del sector. Ambos equipos llegan después de ganar en su debut, por lo que el encuentro luce como el más atractivo de la jornada dentro del Grupo B.
México comenzó el torneo con una victoria de 3-0 sobre Antigua y Barbuda, mientras que los ticos derrotaron 1-0 a Guatemala. El ganador quedará muy cerca de asegurar su boleto a los Cuartos de Final, instancia que además representa un paso importante en la lucha por clasificar al Mundial Sub-20 de 2027.