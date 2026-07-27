México vs Costa Rica EN VIVO: sigue el duelo por el liderato del Grupo B del Premundial Sub-20

19:54 Hrs Suenan los himnos en el Cuauhtémoc

México y Costa Rica ya viven los momentos previos al silbatazo inicial. Con ambos equipos formados sobre el terreno de juego del Estadio Cuauhtémoc, se entonan los himnos nacionales como parte del protocolo previo al encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo B del Campeonato Sub-20 de la Concacaf.

Tras la ceremonia, los futbolistas realizan el tradicional saludo entre capitanes y cuerpo arbitral antes del volado inicial. Todo está listo para que ruede el balón en un partido que puede acercar al ganador a los Cuartos de Final del torneo y mantener intacto el sueño de clasificar al Mundial Sub-20 de 2027.