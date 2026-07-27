México derrota a Cuba y mantiene paso firme en el softbol de Santo Domingo 2026

México consiguió un triunfo de peso dentro del torneo de softbol femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, después de imponerse 6-4 a Cuba en un duelo donde supo aprovechar sus oportunidades ofensivas y resistió la reacción de las antillanas para sumar una valiosa victoria en el Grupo B.

La novena mexicana tomó el control del encuentro desde los primeros episodios y construyó una ventaja que terminó siendo suficiente para quedarse con el resultado en el estadio número uno del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

México abrió el marcador con dos carreras en la parte baja de la segunda entrada. Aunque las cubanas descontaron una rayita en el tercer capítulo, las aztecas respondieron de inmediato con un ataque de tres anotaciones que amplió la diferencia y marcó el rumbo del compromiso.

Ataque oportuno marcó la diferencia

La ofensiva mexicana respondió en los momentos importantes del partido. Mya Rayan fue una de las figuras al producir tres carreras, mientras que Leilah Pérez conectó dos imparables en tres turnos y remolcó una anotación.

Otra actuación destacada fue la de Casandra Marie Valdez, quien terminó de 3-2 con dos carreras anotadas, convirtiéndose en una pieza importante para que la ofensiva nacional mantuviera presión constante sobre el pitcheo cubano.

Cuba intentó regresar en el cuarto episodio con un rally de tres carreras que redujo la desventaja a solamente una, colocando el marcador 5-4 y metiendo tensión al encuentro. Sin embargo, el pitcheo mexicano recuperó el control y evitó que las antillanas completaran la remontada.

La carrera de la tranquilidad llegó posteriormente para México, que aseguró el 6-4 definitivo antes de cerrar el encuentro sin mayores complicaciones.

Mazón se apunta el triunfo

En el círculo de los disparos, Mariah Nicole Mazón se llevó la victoria tras contener a la ofensiva cubana durante los momentos más complicados del partido, mientras que Lindsay López se encargó de preservar la ventaja para apuntarse el salvamento.

Del lado cubano, la derrota fue para Yamerki Guevara, quien cargó con el descalabro después de permitir el ataque que marcó diferencia durante las primeras entradas.

Con este resultado, México mantiene vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo, el cual reúne a ocho selecciones divididas en dos grupos. Tras la fase regular, los mejores equipos disputarán cruces de clasificación y posteriormente la Superronda, antes de la definición de las medallas programada para el 30 de julio.

Las mexicanas continúan mostrando argumentos para pelear por el podio en Santo Domingo 2026, mientras que Cuba quedó obligada a cerrar con una victoria frente a El Salvador para mantener opciones de seguir con vida en la competencia.