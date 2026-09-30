Un choque de potencias: Rayadas recibe a América en el duelo de líderes de la Liga MX Femenil
Consulta la guía completa de encuentros de la Jornada 10, previo a los compromisos de la Selección Mexicana por Fecha FIFA
Previo al arranque de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA del 5 al 14 de octubre, la Liga MX Femenil disputará los partidos de la Jornada 10 del Apertura 2026 del viernes 2 al domingo 4 de octubre. Consulta la agenda, horarios y canales de transmisión para los partidos de este fin de semana, destacando el choque entre las Rayadas de Monterrey y las Águilas del América.
Duelo a seguir: Rayadas vs América
Las líderes del Grupo A y Grupo B se enfrentarán en esta décima fecha, donde las de Monterrey recibirán a las Azulcrema en un partido trascendental para las aspiraciones de liguilla y la pelea de los primeros puestos de la clasificación.
En la tabla de clasificación las Rayadas cuentan con 24 puntos +25 de diferencia, mientras que el América resguarda 25 puntos +35 de diferencia. Ambos clubes resguardan a sus líderes de goleo en el top 5 de lo que va del Apertura 2026; la primera posición la ocupa la brasileña Geyse Da Silva con 15 goles, haciéndose presente en las primeras nueve jornadas, y Lucía García se encuentra en la quinta posición con 7 anotaciones.
No te pierdas ningún detalle de esta fecha y sigue la cobertura completa del Apertura 2026 para conocer todos los resultados antes de la parada internacional.
Partidos Liga MX Femenil, viernes 2 de octubre
La actividad del fin de semana arranca con una cartelera de tres encuentros; con el esperado choque entre los dos planteles más poderosos de la liga y resaltando la visita de las Amazonas a la capital.
Santos Laguna vs Puebla – Estadio TSM Corona | 5:00 pm | Tubi y Fox One.
Pumas vs Tigres – Estadio O. Universitario | 7:00 pm | Liga Femenil DND SEA (Facebook, YouTube y TikTok) y Canal 9.
Rayadas vs América – Estadio BBVA | 9:00 pm | Liga Femenil DND SEA (Facebook, YouTube y TikTok) y Canal 9.
(Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México).
Partidos Liga MX Femenil, sábado 3 de octubre
La acción continuará el sábado con tres compromisos clave donde los equipos buscarán sumar de a tres para mantenerse en la pelea por puestos de liguilla o escalar posiciones en la tabla general.
Querétaro vs Atlético San Luis – Estadio La Corregidora | 5:00 pm | Tubi y Fox One.
Club Tijuana vs Atlante – Estadio Caliente | 7:06 pm | Tubi y Fox One.
Necaxa vs Cruz Azul – Estadio Victoria | 9:10 pm | Tubi y Fox One.
(Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México).
Partidos Liga MX Femenil, domingo 4 de octubre
Para cerrar la actividad previo a la Fecha FIFA, el domingo ofrecerá dos encuentros estelares con equipos contendientes al título buscando despedir la semana con un triunfo frente a su afición.
Chivas vs FC Juárez – Estadio Akron | 5:00 pm | Prime Video, Tubi y Fox One.
Pachuca vs Toluca – Estadio Hidalgo | 7:06 pm | Tubi y Fox One.
(Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México).
Partidos Liga MX Femenil, jueves 22 de octubre
Como duelo pendiente de esta décima fecha, las rojinegras y las fieras medirán fuerzas más adelante en el calendario para completar la programación de la jornada.
Atlas vs León – Estadio Jalisco | 7:06 pm | Tubi y Fox One.
(Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México).