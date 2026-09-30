Un choque de potencias: Rayadas recibe a América en el duelo de líderes de la Liga MX Femenil

Previo al arranque de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA del 5 al 14 de octubre, la Liga MX Femenil disputará los partidos de la Jornada 10 del Apertura 2026 del viernes 2 al domingo 4 de octubre. Consulta la agenda, horarios y canales de transmisión para los partidos de este fin de semana, destacando el choque entre las Rayadas de Monterrey y las Águilas del América.

Duelo a seguir: Rayadas vs América

Las líderes del Grupo A y Grupo B se enfrentarán en esta décima fecha, donde las de Monterrey recibirán a las Azulcrema en un partido trascendental para las aspiraciones de liguilla y la pelea de los primeros puestos de la clasificación.

En la tabla de clasificación las Rayadas cuentan con 24 puntos +25 de diferencia, mientras que el América resguarda 25 puntos +35 de diferencia. Ambos clubes resguardan a sus líderes de goleo en el top 5 de lo que va del Apertura 2026; la primera posición la ocupa la brasileña Geyse Da Silva con 15 goles, haciéndose presente en las primeras nueve jornadas, y Lucía García se encuentra en la quinta posición con 7 anotaciones.

No te pierdas ningún detalle de esta fecha y sigue la cobertura completa del Apertura 2026 para conocer todos los resultados antes de la parada internacional.

Partidos Liga MX Femenil, viernes 2 de octubre

La actividad del fin de semana arranca con una cartelera de tres encuentros; con el esperado choque entre los dos planteles más poderosos de la liga y resaltando la visita de las Amazonas a la capital.

Santos Laguna vs Puebla – Estadio TSM Corona | 5:00 pm | Tubi y Fox One.

Pumas vs Tigres – Estadio O. Universitario | 7:00 pm | Liga Femenil DND SEA (Facebook, YouTube y TikTok) y Canal 9.

Rayadas vs América – Estadio BBVA | 9:00 pm | Liga Femenil DND SEA (Facebook, YouTube y TikTok) y Canal 9.

(Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México).

Las Rayadas recibirán al América en Estadio BBVA el viernes 2 de octubre. Foto: @estadiobbva

Partidos Liga MX Femenil, sábado 3 de octubre

La acción continuará el sábado con tres compromisos clave donde los equipos buscarán sumar de a tres para mantenerse en la pelea por puestos de liguilla o escalar posiciones en la tabla general.

Querétaro vs Atlético San Luis – Estadio La Corregidora | 5:00 pm | Tubi y Fox One.

Club Tijuana vs Atlante – Estadio Caliente | 7:06 pm | Tubi y Fox One.

Necaxa vs Cruz Azul – Estadio Victoria | 9:10 pm | Tubi y Fox One.

(Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México).

El Querétaro recibirá al Atlético San Luis en Estadio Corregidora, que cuenta con capacidad para 34,000 aficionados. Mexsport

Partidos Liga MX Femenil, domingo 4 de octubre

Para cerrar la actividad previo a la Fecha FIFA, el domingo ofrecerá dos encuentros estelares con equipos contendientes al título buscando despedir la semana con un triunfo frente a su afición.

Chivas vs FC Juárez – Estadio Akron | 5:00 pm | Prime Video, Tubi y Fox One.

Pachuca vs Toluca – Estadio Hidalgo | 7:06 pm | Tubi y Fox One.

(Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México).

El Juárez peleará el segundo puesto del Grupo A el domingo 4 de octubre contra las Chivas en el Akron. Reuters

Partidos Liga MX Femenil, jueves 22 de octubre

Como duelo pendiente de esta décima fecha, las rojinegras y las fieras medirán fuerzas más adelante en el calendario para completar la programación de la jornada.

Atlas vs León – Estadio Jalisco | 7:06 pm | Tubi y Fox One.

(Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México).