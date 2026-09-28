Priscila firma triplete y América Femenil le mete cinco a León

América Femenil regresó a la senda del triunfo con una goleada de 5-0 sobre León en la jornada 9 del Apertura 2026. Priscila Da Silva fue la figura del encuentro en el Bajío: marcó tres tantos y encabezó una tarde en la que las Águilas impusieron su poder ofensivo.

Irene Guerrero y Geyse Da Silva anotaron los otros dos goles del conjunto azulcrema. León no consiguió frenar a las visitantes y terminó sin respuesta en el marcador frente a uno de los ataques más peligrosos del torneo.

El triplete tuvo un valor especial para Priscila, quien busca recuperar su mejor versión frente al arco. La brasileña concentró tres de las cinco anotaciones de su equipo y convirtió la visita a León en una actuación para tomar confianza de cara a los próximos compromisos.

Geyse, por su parte, volvió a hacerse presente en el marcador. La atacante mantiene el ritmo goleador que la ha puesto entre las protagonistas del Apertura 2026, mientras Irene Guerrero también contribuyó a una victoria que repartió el festejo entre distintas jugadoras americanistas.

Las Águilas necesitaban reencontrarse con el triunfo y lo hicieron con su mayor argumento: los goles. La ventaja de cinco tantos les permitió cerrar la jornada con una señal de fortaleza antes de medirse con un rival que conocen bien y que exigirá una nueva respuesta de su ataque.

Rayadas espera en la revancha de la final

América Femenil volverá a la cancha el próximo viernes para enfrentar a Rayadas en el Gigante de Acero. El partido reunirá a las protagonistas de la última final, en la que las Águilas se impusieron al conjunto de Monterrey.

El reencuentro llegará con Priscila Da Silva después de una actuación de tres goles y con Geyse Da Silva también en el marcador. Rayadas representará una prueba distinta para medir el momento de las azulcremas tras la goleada en el Bajío.

León tendrá que pasar página después de recibir cinco goles como local. Las esmeraldas no encontraron cómo contener al América y ahora buscarán corregir su funcionamiento defensivo para evitar que esta derrota marque el rumbo de sus siguientes partidos.

La jornada 9 dejó así dos panoramas opuestos: América recuperó impulso antes de visitar a Rayadas, mientras León salió de su cancha con una goleada que deberá dejar atrás cuanto antes.