Con el Steelers vs Browns arranca la Semana 4 de la NFL: Dónde ver todos los juegos en México

La cartelera de la NFL nos ofrece una nueva entrega de una de las rivalidades más intensas del futbol americano profesional: los Pittsburgh Steelers (2-1) visitan a los Cleveland Browns (2-1) en el horario estelar del Thursday Night Football. Ambos equipos llegan con el impulso a favor tras conseguir agónicas victorias en la Semana 3, aseguradas con anotaciones en los últimos tres minutos del encuentro.

Este duelo no solo pone en juego el liderato divisional, sino también importantes hitos individuales. En Pittsburgh, el veterano mariscal de campo Aaron Rodgers busca seguir haciendo historia tras igualar a Ben Roethlisberger en el quinto puesto de todos los tiempos con 165 victorias en temporada regular. Ahora solo está detrás de Tom Brady (251), Brett Favre (186), Peyton Manning (186) y Drew Brees (172).

Los Browns intentarán firmar su cuarto inicio de 3-1 desde el año 2000, impulsados por una defensiva dominante. La clave estará en las trincheras, donde el cazamariscales Mason Graham buscará extender su racha con al menos una captura de quarterback en cada una de las tres primeras semanas de la campaña.

Chiefs vs Raiders: Duelo en la cima de invictos en la AFC Oeste

La jornada regalará un choque vibrante entre dos conjuntos que marchan con marca perfecta de 3-0: los Kansas City Chiefs y Las Vegas Raiders. Ambas escuadras ostentan un promedio de 29.3 puntos por partido, registrando así el primer enfrentamiento de invictos con semejante poderío ofensivo en las últimas seis temporadas.

El compromiso promete ser una auténtica batalla estratégica desde la bolsa de protección. Por el lado de Kansas City, Patrick Mahomes buscará dar otro paso hacia la inmortalidad tras empatar la marca de Tom Brady con 115 victorias en sus primeras 150 titularidades en la liga.

En tanto, Las Vegas llega con el impulso de Kirk Cousins, quien hizo historia al convertirse en el primer mariscal de campo de 38 años o más en registrar al menos tres pases de anotación en cada uno de los primeros tres juegos del calendario. Por si fuera poco, Cousins contará con su principal socio por aire, el ala cerrada Brock Bowers, que viene de concretar su sexto encuentro con más de 10 recepciones. Sin duda, un choque imperdible por el liderazgo en solitario de la AFC Oeste.

Josh Allen tiene a los Bills como uno de los equipos invictos esta temporada en la NFL. AFP

¿Dónde ver la Semana 4 de la NFL en México? Canales y horarios

Todos los partidos de la temporada están disponibles de forma directa a través de la plataforma de streaming NFL Game Pass (DAZN). A continuación, te compartimos el desglose completo de horarios y señales para televisión abierta y de paga en territorio mexicano:

Jueves 1 de octubre

Pittsburgh Steelers @ Cleveland Browns | 18:15 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: FOX+ / FOX ONE

Domingo 4 de octubre (juego en Londres)

Indianapolis Colts @ Washington Commanders | 07:30 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: ESPN / Disney+

Domingo 4 de octubre (Ventana de las 11:00 hrs)

Tennessee Titans @ Baltimore Ravens | 11:00 hrs | TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass

New England Patriots @ Buffalo Bills | 11:00 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: FOX+ / FOX ONE

New York Jets @ Chicago Bears | 11:00 hrs | TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass

Jacksonville Jaguars @ Cincinnati Bengals | 11:00 hrs | TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass

Dallas Cowboys @ Houston Texans | 11:00 hrs | TV Abierta: Canal Nueve | TV de paga / Streaming: NFL Game Pass

Arizona Cardinals @ New York Giants | 11:00 hrs | TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass

Los Angeles Rams @ Philadelphia Eagles | 11:00 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: FOX+ / FOX ONE

Green Bay Packers @ Tampa Bay Buccaneers | 11:00 hrs | TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass

Domingo 4 de octubre (Ventana de la tarde)

Miami Dolphins @ Minnesota Vikings | 14:05 hrs | TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass

Kansas City Chiefs @ Las Vegas Raiders | 14:25 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: FOX+ / FOX ONE

Los Angeles Chargers @ Seattle Seahawks | 14:25 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: FOX+ / FOX ONE

Denver Broncos @ San Francisco 49ers | 14:25 hrs | TV Abierta: Canal 5 | TV de paga / Streaming: NFL Game Pass

Domingo 4 de octubre (Sunday Night Football)

Detroit Lions @ Carolina Panthers | 18:20 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: ESPN / Disney+

Lunes 5 de octubre (Monday Night Football)

Atlanta Falcons @ New Orleans Saints | 18:15 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: ESPN / Disney+

Resumen rápido para sintonizar los partidos en México