La mexicana Rebeca Bernal vuelve a marcar con Manchester United Women en la Players Cup

Rebeca Bernal volvió a marcar con el Manchester United Women en la Subway Players Cup, en la victoria 5-1 sobre Durham Women FC. La defensa mexicana fue titular y consiguió su tercer gol en el torneo, en una jornada que permitió al conjunto de Manchester mantener su posición como líder de la primera fase.

Bernal apareció al minuto 11 para adelantar a su equipo. Después de un tiro de esquina ejecutado por Jess Simpson hacia el segundo palo, la mexicana logró hacer contacto con el balón y la defensa de Durham no consiguió detener su trayectoria antes de que terminara dentro de la portería.

El tanto representó una nueva aportación de la futbolista en la competencia, después del doblete conseguido en la jornada anterior durante la goleada 10-1 frente a Sheffield United Women.

Manchester United vuelve a golear en la copa

El triunfo ante Durham significó la segunda goleada consecutiva del Manchester United Women en la Subway Players Cup. La diferencia de goles también forma parte de la pelea por avanzar, ya que los ocho mejores equipos de la primera fase obtendrán su lugar en la segunda ronda.

Después de la anotación de Bernal, Durham consiguió responder al minuto 19 mediante Lucy Watson. El empate permaneció durante el resto del primer tiempo, por lo que el Manchester United tuvo que esperar hasta la segunda mitad para recuperar la ventaja.

Dominique Janssen marcó el segundo tanto del encuentro al minuto 55 y abrió el camino para que las locales ampliaran la diferencia. Posteriormente, Monica Jusu Bah, Mared Griffiths y Jessica Anderson se encargaron de completar el marcador.

Rebeca Bernal se prepara para volver con México

Después de su participación con el Manchester United, Bernal tendrá actividad con la Selección Nacional de México. La defensora fue convocada para los partidos de preparación contra Jamaica, programados para el 9 y el 13 de octubre.

Los encuentros ante el conjunto caribeño representarán el último examen del equipo mexicano antes de afrontar el cierre de la eliminatoria de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo femenil de Brasil 2027.