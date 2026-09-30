Cristiano Ronaldo y sus polémicas: el declive de los últimos años

Cristiano Ronaldo es una leyendas del futbol mundial y eso jamás estará a discusión, sin embargo, los últimos años de ‘CR7’ han estado llenos de polémicas y algunos fracasos deportivos, algo que sin duda es raro ver en un histórico de su talla.

Amarga segunda etapa en el Manchester United

La ‘mala racha’ de Cristiano comenzó desde su salida de la Juventus. El ‘hijo prodigo’ volvió a Manchester United después de 12 años fuera, pero su segunda etapa con los Red Devils quedó marcada por la mala relación con su entrenador.

Erik ten Hag tomó la decisión de darle un rol de suplente a Cristiano, situación que no le pareció al astro portugués, razón por la que poco más de un año después de su regreso a Old Trafford terminó por marcharse.

Qatar 2022 desde la banca

A nivel de selecciones, el primer gran golpe en la carrera de Cristiano Ronaldo se dio en Qatar 2022. Una Copa del Mundo que parecía su última gran oportunidad de levantar la copa terminó siendo su peor pesadilla y viviéndola desde el banquillo.

El entonces entrenador de Portugal, Fernando Manuel Costa Santos, decidió que Cristiano con 37 años no podía ser titular y volvió a ser eliminado, pero ahora con un rol distinto al que estaba acostumbrado.

Dice adiós a Europa

Cristiano Ronaldo celebrando un gol

Apunto de cumplir 38 años el retiro nunca fue una opción para Cristiano, pero era tiempo de decir adiós a Europa y emprendió un exótico reto en Arabia Saudita con el Al-Nassr.

En Arabia los goles llegan por racimo para Cristiano y parece que el olfato goleador está de vuelta para el ‘7’. Sin embargo, en la parte colectiva vuelve a sufrir y tarda más de dos años en ganar un título con el Al-Nassr hasta que lograr consagrarse en el torneo de Copa este verano del 2026.

Abandona a Portugal en plena Fecha FIFA

Con 41 años la polémica está de nuevo rodeando a Cristiano. Tras diferencias con el actual entrenador de la selección nacional, Jorge Jesus, Ronaldo decidió abandonar la concentración del equipo en plena Fecha FIFA y a menos de 24 horas del partido vs Dinamarca.

Hoy su futuro es incierto y existe la posibilidad de que no vuelve a defender la camiseta de Portugal, pero habrá que esperar a que cuenta su ‘verdad’ para saber si es un adiós definitivo.