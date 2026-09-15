Geyse Da Silva rompe récord de 60 años en América Femenil tras marcar en las primeras 7 jornadas

La futbolista brasileña, Geyse Da Silva, quien llegó como refuerzo a las Águilas del América en enero del 2026, ha grabado su nombre en la historia del club y de la Liga MX Femenil al ser la primera jugadora en anotar en cada una de las primeras 7 jornadas durante el Torneo de Apertura 2026.

Este récord (tomando en cuenta la liga varonil y femenil) pertenecía a dos azulcremas históricos de la institución: Arlindo dos Santos y Horacio López Salgado. Dos Santos consiguió anotar durante las primeras seis jornadas de la temporada 1965/66 y López Salgado alcanzó la misma marca que el brasileño durante la temporada 1969/70. Así pues, desde hace 60 años un futbolista no alcanzaba dicho registro.

Estadísticas de Geyse Da Silva Apertura 2026

Por su parte, Da Silva en 7 encuentros ha acumulado 12 goles y hasta el momento se posiciona como la máxima goleadora de la liga en la temporada 2026/27. Detrás de ella se encuentran las siguientes futbolistas:

Geyse Da Silva líder en la tabla de goleo del Apertura 2026. Mexsport

Enyerliannys Higuera (Atlético de San Luis) - 10 goles.

Diana Ordóñez (Tigres) - 6 goles.

Alicia Cervantes (Chivas) - 6 goles.

Stephanie Ribeiro (Pumas) - 4 goles.

Desglose de goles por jornada

Con 566 minutos jugados y 7 titularidades, la brasileña, según las estadísticas de la liga femenil, anota cada 47 minutos:

Jornada 1 : Santos VS América - gol en el minuto 72’.

Jornada 2 : América VS Cruz Azul - gol en el minuto 37’ y 61’.

Jornada 3 : América VS Puebla - gol en el minuto 55’.

Jornada 4 : Necaxa VS América - gol en el minuto 2’, 24’, 41’ y 57’.

Jornada 5 : América VS Xolos - gol en el minuto 34’.

Jornada 6 : Pumas VS América - gol en el minuto 41’ y 88’.

Jornada 7 : América VS Tigres - gol en el minuto 56’.

América Femenil, líder invicto

A su vez, el América está catalogado como la mejor ofensiva del torneo, con 35 goles a favor. También, es la mejor defensiva con 5 goles en contra, lo que le otorga el liderato en la tabla de posiciones con 21 puntos y se mantiene invicto.

América mantiene el liderato en la Liga BBVA Femenil. Mexsport

¿Cuándo es el América VS Atlas, dónde verlo y precios?

El próximo encuentro del América Femenil está programado para el domingo 20 de septiembre a las 3:45 pm contra el Atlas en el Mini Estadio ‘El Nido’, ubicado en las instalaciones del conjunto de Coapa.

La afición podrá seguir el partido por medio del canal LIGA FEMENIL BBVA, en YouTube, así como en la plataforma de streaming Vix.

Los boletos para disfrutar del partido en 'El Nido' ya están disponibles a través de la plataforma de FANKI, con precios desde los $235 hasta los $1233.

¿Será que este domingo Geyse Da Silva superará la marca que impuso después del encuentro contra Tigres y si también mantendrá su liderato en la tabla de goleo del Apertura 2026?