Resultados y tabla de la jornada 9 de la Liga Femenil BBVA Apertura 2026
Rayadas conservó el liderato del Grupo A, Tigres dejó puntos ante San Luis y América goleó a León. Consulta todos los marcadores y cómo va la clasificación.
La jornada 9 de la Liga Femenil BBVA dejó movimientos en la pelea por los primeros puestos de ambos grupos. Rayadas venció 2-1 a Puebla y llegó a 24 puntos, mientras Tigres empató 1-1 con Atlético de San Luis y perdió terreno en la persecución del liderato.
Juárez aprovechó el empate de las Amazonas para acercarse. Las Bravas golearon 5-1 a Tijuana y alcanzaron los 21 puntos, a uno de Tigres y a tres de Monterrey. Los tres equipos encabezan un Grupo A que todavía puede registrar cambios en otros puestos con el resultado pendiente entre Necaxa y Toluca.
América sigue al frente del Grupo B después de vencer 5-0 a León. Priscila Da Silva marcó tres goles, mientras Irene Guerrero y Geyse Da Silva completaron la cuenta de las Águilas, que llegaron a 25 puntos antes de enfrentar a Rayadas en la jornada 10.Chivas y San Luis siguen la pelea
Chivas derrotó 1-0 a Cruz Azul y se mantuvo como el perseguidor más cercano del América, con 18 puntos. Atlético de San Luis, por su parte, rescató un empate en su visita a Tigres y llegó a 16 unidades.
Pumas igualó 0-0 con Atlante y sumó un punto que lo mantiene por delante de Atlas. Las rojinegras vencieron 1-0 a Querétaro y alcanzaron las 12 unidades, una menos que las universitarias. Pachuca también ganó en esta fecha: superó 4-1 a Santos Laguna y llegó a 10 puntos.
La clasificación permanece provisional a la espera del marcador entre Necaxa y Toluca. Con ese partido se completarán los nueve encuentros de la fecha y quedarán definidas las posiciones antes del inicio de la jornada 10.
Resultados de la jornada 9
Cruz Azul 0-1 Chivas
Querétaro 0-1 Atlas
Pachuca 4-1 Santos Laguna
Juárez 5-1 Tijuana
Puebla 1-2 Rayadas
Tigres 1-1 Atlético de San Luis
Atlante 0-0 Pumas
León 0-5 América
Necaxa 0-4 Toluca
Tabla tras nueve jornadas en la Liga Femenil BBVA
Grupo A
Equipo Puntos Diferencia
Rayadas 24 +25
Tigres 22 +20
Juárez 21 +8
Toluca 19 +8
León 12 -2
Santos Laguna 12 -8
Cruz Azul 12 -10
Atlante 7 -6
Querétaro 6 -11
Grupo B
Equipo Puntos Diferencia
América 25 +35
Chivas 18 +9
Atlético de San Luis 16 +6
Pumas 13 +3
Atlas 12 -7
Pachuca 10 0
Tijuana 6 -12
Puebla 3 -25
Necaxa 0 -33