Resultados y tabla de la jornada 9 de la Liga Femenil BBVA Apertura 2026

La jornada 9 de la Liga Femenil BBVA dejó movimientos en la pelea por los primeros puestos de ambos grupos. Rayadas venció 2-1 a Puebla y llegó a 24 puntos, mientras Tigres empató 1-1 con Atlético de San Luis y perdió terreno en la persecución del liderato.

Juárez aprovechó el empate de las Amazonas para acercarse. Las Bravas golearon 5-1 a Tijuana y alcanzaron los 21 puntos, a uno de Tigres y a tres de Monterrey. Los tres equipos encabezan un Grupo A que todavía puede registrar cambios en otros puestos con el resultado pendiente entre Necaxa y Toluca.

América sigue al frente del Grupo B después de vencer 5-0 a León. Priscila Da Silva marcó tres goles, mientras Irene Guerrero y Geyse Da Silva completaron la cuenta de las Águilas, que llegaron a 25 puntos antes de enfrentar a Rayadas en la jornada 10.Chivas y San Luis siguen la pelea

Chivas derrotó 1-0 a Cruz Azul y se mantuvo como el perseguidor más cercano del América, con 18 puntos. Atlético de San Luis, por su parte, rescató un empate en su visita a Tigres y llegó a 16 unidades.

Pumas igualó 0-0 con Atlante y sumó un punto que lo mantiene por delante de Atlas. Las rojinegras vencieron 1-0 a Querétaro y alcanzaron las 12 unidades, una menos que las universitarias. Pachuca también ganó en esta fecha: superó 4-1 a Santos Laguna y llegó a 10 puntos.

La clasificación permanece provisional a la espera del marcador entre Necaxa y Toluca. Con ese partido se completarán los nueve encuentros de la fecha y quedarán definidas las posiciones antes del inicio de la jornada 10.

Resultados de la jornada 9

Cruz Azul 0-1 Chivas

Querétaro 0-1 Atlas

Pachuca 4-1 Santos Laguna

Juárez 5-1 Tijuana

Puebla 1-2 Rayadas

Tigres 1-1 Atlético de San Luis

Atlante 0-0 Pumas

León 0-5 América

Necaxa 0-4 Toluca

Tabla tras nueve jornadas en la Liga Femenil BBVA

Grupo A

Equipo Puntos Diferencia

Rayadas 24 +25

Tigres 22 +20

Juárez 21 +8

Toluca 19 +8

León 12 -2

Santos Laguna 12 -8

Cruz Azul 12 -10

Atlante 7 -6

Querétaro 6 -11

Grupo B

Equipo Puntos Diferencia

América 25 +35

Chivas 18 +9

Atlético de San Luis 16 +6

Pumas 13 +3

Atlas 12 -7

Pachuca 10 0

Tijuana 6 -12

Puebla 3 -25

Necaxa 0 -33