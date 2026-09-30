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Renata Zarazúa corta mala racha en el China Open, pero el premio es enfrentar a Sabalenka 

Renata Zarazúa cortó una mala racha de resultados y de regalo de cumpleaños se dio el pase a la siguiente ronda en el China Open, sin embargo, tendrá que medirse a la número 2 del mundo, Aryna Sabalenka

Por: Eduardo Cristobal Colin

Renata Zarazúa avanza, pero enfrentará a Sabalenka en el China Open
Renata Zarazúa avanza, pero enfrentará a Sabalenka en el China OpenREUTERS

Renata Zarazúa celebró su cumpleaños número 29 con un triunfo categórico en la primera ronda del Abierto de China. La mexicana, número 94 del mundo, venció a la húngara Anna Bondár (64) por 7-6 (7-4) y 6-3 en dos horas y 14 minutos.

El resultado no solo la metió en Octavos de 64 y la convirtió en la primera tenista mexicana en el cuadro principal de Pekín: también le devolvió la moneda a la misma rival que la había eliminado una semana antes en Seúl, cuando Bondár remontó 2-6, 6-3 y 6-1.

El primer set fue un pulso de nervios. Zarazúa quebró de entrada, pero Bondár respondió con tres juegos seguidos y se colocó 5-3 con saque. Ahí la mexicana salvó tres bolas de set, recuperó la rotura y empujó el parcial al desempate, que se llevó 7-4.

Renata Zarazúa en el China Open 2026
Renata Zarazúa en el China Open 2026REUTERS

En la segunda manga se repitió la historia: la húngara rompió pronto y mandó 3-1. Zarazúa se repuso y encadenó cinco juegos consecutivos, cerró en blanco sus últimos tres servicios y se llevó los últimos diez puntos del partido.

El triunfo cortó una mala racha, llegó a Pekín con una secuencia de derrotas que incluía aquella de Seúl, y le da a Zarazúa un empujón de confianza.

Confianza recuperada para Zarazúa, pero enfrentará a la 2 del mundo

La victoria ante Bondár le devuelve a Renata Zarazúa la sensación de que puede pelear partidos largos y dar vuelta marcadores adversos. Llegó a China con el ranking en descenso y un saldo flojo, pero cerrar con autoridad estos partidos es el tipo de resultado que reconstruye la cabeza.

El precio, no obstante, aparece de inmediato: en la siguiente ronda espera Aryna Sabalenka, segunda cabeza de serie.

No será el primer enfrentamiento. Sabalenka y Zarazúa ya se vieron las caras en 2024 en Brisbane, en segunda ronda, y la bielorrusa se impuso 6-4 y 6-0 en poco más de una hora.

El historial queda 1-0 a favor de la número 2 del mundo, con un dominio claro en pista dura. En Pekín, además, Sabalenka llega fresca; Zarazúa, con un partido exigente en las piernas.

La mexicana puede jugar sin presión y buscar alargar rallies, aunque el escenario más probable es que la bielorrusa imponga su ritmo desde el primer set. El cumpleaños y la revancha ante Bondár ya están guardados; lo que viene es de otra magnitud.

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