Renata Zarazúa corta mala racha en el China Open, pero el premio es enfrentar a Sabalenka 

Renata Zarazúa celebró su cumpleaños número 29 con un triunfo categórico en la primera ronda del Abierto de China. La mexicana, número 94 del mundo, venció a la húngara Anna Bondár (64) por 7-6 (7-4) y 6-3 en dos horas y 14 minutos.

El resultado no solo la metió en Octavos de 64 y la convirtió en la primera tenista mexicana en el cuadro principal de Pekín: también le devolvió la moneda a la misma rival que la había eliminado una semana antes en Seúl, cuando Bondár remontó 2-6, 6-3 y 6-1.

El primer set fue un pulso de nervios. Zarazúa quebró de entrada, pero Bondár respondió con tres juegos seguidos y se colocó 5-3 con saque. Ahí la mexicana salvó tres bolas de set, recuperó la rotura y empujó el parcial al desempate, que se llevó 7-4.

Renata Zarazúa en el China Open 2026 REUTERS

En la segunda manga se repitió la historia: la húngara rompió pronto y mandó 3-1. Zarazúa se repuso y encadenó cinco juegos consecutivos, cerró en blanco sus últimos tres servicios y se llevó los últimos diez puntos del partido.

El triunfo cortó una mala racha, llegó a Pekín con una secuencia de derrotas que incluía aquella de Seúl, y le da a Zarazúa un empujón de confianza.

Confianza recuperada para Zarazúa, pero enfrentará a la 2 del mundo

La victoria ante Bondár le devuelve a Renata Zarazúa la sensación de que puede pelear partidos largos y dar vuelta marcadores adversos. Llegó a China con el ranking en descenso y un saldo flojo, pero cerrar con autoridad estos partidos es el tipo de resultado que reconstruye la cabeza.

El precio, no obstante, aparece de inmediato: en la siguiente ronda espera Aryna Sabalenka, segunda cabeza de serie.

No será el primer enfrentamiento. Sabalenka y Zarazúa ya se vieron las caras en 2024 en Brisbane, en segunda ronda, y la bielorrusa se impuso 6-4 y 6-0 en poco más de una hora.

El historial queda 1-0 a favor de la número 2 del mundo, con un dominio claro en pista dura. En Pekín, además, Sabalenka llega fresca; Zarazúa, con un partido exigente en las piernas.

La mexicana puede jugar sin presión y buscar alargar rallies, aunque el escenario más probable es que la bielorrusa imponga su ritmo desde el primer set. El cumpleaños y la revancha ante Bondár ya están guardados; lo que viene es de otra magnitud.