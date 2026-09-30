Convocatoria de la Selección Mexicana Femenil para Fecha FIFA: ¡América aportó más futbolistas!
El técnico Pedro López citó a 23 futbolistas para encarar los dos últimos ensayos previos al clasificatorio rumbo al Mundial de Brasil 2027 y Los Ángeles 2028
El Tri y el director técnico, Pedro López, anunciaron la convocatoria de las futbolistas que representarán a la Selección Mexicana este 9 y 13 de octubre contra Jamaica, como última parada antes del Campeonato de la Concacaf W, donde México buscará su boleto a la Copa Mundial Femenina Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
El club que más jugadoras aportó para esta Fecha FIFA fue el América, con seis futbolistas, distribuidas en las cuatro posiciones: portera (Celeste Espino), defensas (Kimberly Rodríguez y Jana Gutiérrez), media (Nancy Antonio), y delanteras (Scarlett Camberos y Montserrat Saldívar).
Entre las futbolistas que militan en el extranjero están: Rebeca Bernal (Manchester United), Jaqueline Ovalle (Orlando Pride), Nicolette Hernández (Boston Legacy), Aaliyah Farmer (Chicago Stars), Reina Reyes (Portland Thorns) y Kiana Palacios (Utah Royals).
Lista de seleccionadas contra Jamaica
Estas son las 23 mexicanas que se presentarán el 9 y 13 de octubre en el amistoso contra la Selección de Jamaica:
Porteras
Estefanny Barreras – Pachuca.
Celeste Espino – América.
Blanca Félix – Chivas.
Defensas
Kimberly Rodríguez – América.
Nicolette Hernández – Boston Legacy.
Aaliyah Farmer – Chicago Stars.
Kenti Robles – Pachuca.
Reyna Reyes – Portland Thorns.
Ana Mendoza – Pumas.
Jana Gutiérrez – América.
Medias
Rebeca Bernal – Manchester United.
Nancy Antonio – América.
Karla Nieto – Pachuca.
Maricarmen Reyes – Tigres.
Alice Soto – Rayadas.
Alexia Delgado – Tigres.
Delanteras
Scarlett Camberos – América.
Jaqueline Ovalle – Orlando Pride.
Charlyn Corral – Pachuca.
Jasmine Casarez – Chivas.
Montserrat Saldívar – América.
Kiana Palacios – Utah Royals.
Diana Ordóñez – Tigres.
Lugar, horario y boletos para el México vs Jamaica femenil
Viernes 9 de octubre
- Lugar: Estadio Victoria.
- Horario: 7:00 pm (Tiempo Centro de México).
- Boletos: Página oficial Boletomóvil, precios desde los $154.
Martes 13 de octubre
- Lugar: Estadio Corregidora.
- Horario: 7:00 pm (Tiempo Centro de México).
- Boletos: Página oficial Selección Nacional de México, precios desde los $100.