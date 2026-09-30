Convocatoria de la Selección Mexicana Femenil para Fecha FIFA: ¡América aportó más futbolistas!

El Tri y el director técnico, Pedro López, anunciaron la convocatoria de las futbolistas que representarán a la Selección Mexicana este 9 y 13 de octubre contra Jamaica, como última parada antes del Campeonato de la Concacaf W, donde México buscará su boleto a la Copa Mundial Femenina Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El club que más jugadoras aportó para esta Fecha FIFA fue el América, con seis futbolistas, distribuidas en las cuatro posiciones: portera (Celeste Espino), defensas (Kimberly Rodríguez y Jana Gutiérrez), media (Nancy Antonio), y delanteras (Scarlett Camberos y Montserrat Saldívar).

Entre las futbolistas que militan en el extranjero están: Rebeca Bernal (Manchester United), Jaqueline Ovalle (Orlando Pride), Nicolette Hernández (Boston Legacy), Aaliyah Farmer (Chicago Stars), Reina Reyes (Portland Thorns) y Kiana Palacios (Utah Royals).

La mediocampista, Rebeca Bernal, es la capitana de la Selección Mayor de México. @ManUtdWomen

Lista de seleccionadas contra Jamaica

Estas son las 23 mexicanas que se presentarán el 9 y 13 de octubre en el amistoso contra la Selección de Jamaica:

Porteras

Estefanny Barreras – Pachuca.

Celeste Espino – América.

Blanca Félix – Chivas.

Defensas

Kimberly Rodríguez – América.

Nicolette Hernández – Boston Legacy.

Aaliyah Farmer – Chicago Stars.

Kenti Robles – Pachuca.

Reyna Reyes – Portland Thorns.

Ana Mendoza – Pumas.

Jana Gutiérrez – América.

Medias

Rebeca Bernal – Manchester United.

Nancy Antonio – América.

Karla Nieto – Pachuca.

Maricarmen Reyes – Tigres.

Alice Soto – Rayadas.

Alexia Delgado – Tigres.

Delanteras

Scarlett Camberos – América.

Jaqueline Ovalle – Orlando Pride.

Charlyn Corral – Pachuca.

Jasmine Casarez – Chivas.

Montserrat Saldívar – América.

Kiana Palacios – Utah Royals.

Diana Ordóñez – Tigres.

Lugar, horario y boletos para el México vs Jamaica femenil

Viernes 9 de octubre

Lugar: Estadio Victoria.

Horario: 7:00 pm (Tiempo Centro de México).

Boletos: Página oficial Boletomóvil , precios desde los $154.

Martes 13 de octubre