Leyendas del Barcelona visitan a las Chivas con Fernando Hierro como guía 

La ciudad de Guadalajara fue testigo de un acontecimiento deportivo de alto calibre. Las Leyendas de Barcelona aprovecharon su estancia en la capital jalisciense para realizar una visita especial a las emblemáticas instalaciones de Verde Valle, el centro de entrenamiento del Club Deportivo Guadalajara. En otras palabras, loe embajadores blaugrana se dieron un baño al estilo Chivas.

Esta visita marcó el encuentro entre dos instituciones históricas del futbol mundial, además de que también puso en relieve la importancia de Verde Valle como futura sede deportiva para los entrenamientos de la Copa del Mundo 2026.

El evento tomó un matiz aún más significativo gracias a la presencia de una figura que conocea la perfección ese complejo deportivo de la Perla de Occidente. Fernando Hierro, excapitán del Real Madrid y legendario defensor central de los merengues fue el encargado de guiar a la comitiva blaugrana. Su conocimiento detallado de las instalaciones se debe a su reciente rol como director deportivo del Rebaño Sagrado, etapa en la que el equipo más querido de México tuvo un reencuentro cariñoso con su afición. Aunque las Chivas perdieron en ese entonces la final del Torneo Clausura 2023 ante los Tigres de la UANL, ese subcampeonato quedó forjado por Hierro desde los despachos, donde planeó y diseño un equipo contendiente.

Xavi Hernández, Carles Puyol, multicampeones con el equipo culé, y Javier Saviola, que también jugara con el Real Madrid, estuvieron presentes en el centro deportivo rojiblanco, que actualmente renueva algunas de sus instalaciones rumbo al Mundial 2026. También asistió el comentarista deportivo Marc Crosas.

La Copa de Leyendas se jugará en la cancha del Rebaño Sagrado. X: @EstadioAKRON

Las leyendas españolas estuvieron en parte final del entrenamiento rojiblanco y después se tomaron la foto del recuerdo con los futbolistas y cuerpo técnico, que también incluyó al dueño Amaury Vergara, quien les hizo la invitación.

La confluencia de estas leyendas del futbol, tanto del Barcelona como del Real Madrid (a través de Hierro), en el corazón de Chivas, subraya la relevancia de Guadalajara en el panorama futbolístico internacional, especialmente de cara al magno evento de 2026. Esta visita consolida la proyección de Verde Valle como un centro de alto rendimiento de prestigio global.