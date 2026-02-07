¡Siete! Los no nacidos en México de Chivas para el Clausura 2026

Chivas busca reforzarse con Jonathan Pérez para este Clausura 2026 de Liga MX, torneo en el que el Rebaño tendría registrados a siete futbolistas no nacidos en México representándolos; llegaría para suplir la baja del Piojo Alvarado en Liguilla.

Jugando por la banda de la derecha como extremo, el actual futbolista del Nashville podría salir de la MLS y llegar a Chivas para lo que resta del Clausura 2026, certamen en el que Gabriel Milito y compañía no podrán contar en Liguilla con los convocados mexicanos para el Mundial 2026.

Es por ello que la inminente llegada de Jonathan Pérez cobra un sentido y necesidad absoluta, ya que Roberto 'Piojo' Alvarado es uno de los habituales en las convocatorias de Javier Aguirre, por lo que su llamado a la Copa Mundial de la FIFA luce sumamente probable, por lo que la escuadra Rojiblanca se quedaría sin uno de sus titulares para disputar la Fiesta Grande.

Al filtrarse el nombre de Jonathan Pérez como posible refuerzo de Chivas, en redes sociales comenzó a cobrar relevancia el lugar de nacimiento, ya que el extremo derecho lo hizo en Estados Unidos y no en México, uniéndose a una lista de futbolistas que ya sufrieron este suceso y llegaron al club 12 veces campeón de Liga MX con un pero.

Estos son los 6 futbolistas no nacidos en México registrados por Chivas para el Clausura 2026 de Liga MX, donde los Rojiblancos buscan cortar una racha de 9 años sin levantar el título:

1. Oscar Whalley / portero, España.

2. Leonardo Sepúlveda / defensa, Estados Unidos.

3. Daniel Aguirre / mediocampista, Estados Unidos.

4. Brian Gutiérrez / mediocampista, Estados Unidos.

5. Richard Ledezma / mediocampista, Estados Unidos.

6. Efraín Álvarez / mediocampista, Estados Unidos.

7. Jonathan Pérez / mediocampista, Estados Unidos.

* El periodo de transferencias en la Liga MX cierra este lunes 9 de febrero, por lo que el fichaje del extremo por derecha tendrá que hacerse oficial en las siguientes 48 horas.

Richard Ledezma es el futbolista no nacido en México que más reflectores tiene actualmente en Chivas. Mexsport

Los 15 no nacidos en México que jugaron con Chivas

Un total de 3 países distintos a México lucen en la historia de Chivas, con futbolistas que han estado enfundados en los colores del 12 veces campeón de la Liga MX:

Salvador Reyes Jr. / Estados Unidos.

Gerardo Mascareño / Estados Unidos.

Jesús 'Gringo' Padilla / Estados Unidos.

Isaac 'Conejito' Brizuela / Estados Unidos.

Miguel Ángel Ponce / Estados Unidos.

Alejandro Zendejas / Estados Unidos.

Santiago Ormeño / Perú.

Cade Cowell / Estados Unidos.

Óscar Whalley / España.

Leonardo Sepúlveda / Estados Unidos.

Daniel Aguirre / Estados Unidos.

Efraín Álvarez / Estados Unidos.

Richard Ledezma / Estados Unidos.

Brian Gutiérrez / Estados Unidos.

* Jonathan Pérez / Estados Unidos - a falta de anuncio oficial.

Santiago Ormeño en su paso por Chivas dentro de la Liga MX. Mexsport

BFG