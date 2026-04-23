Chelito Delgado respalda a Joel Huiqui como técnico de Cruz Azul

César Chelito Delgado no dudó en respaldar a Joel Huiqui tras su llegada al banquillo de Cruz Azul, en un momento en el que el club vuelve a estar en el centro de la conversación tras el intempestivo cese de Nicolás Larcamón al mando.

El exjugador argentino, quien vivió nueve torneos con la Máquina, siete de ellos como compañero de Huiqui, reconoció que, aunque desconoce los detalles internos, confía en que su excompañero pueda responder al reto.

“Quiero que le vaya muy bien. Cruz Azul siempre es noticia, como que le gusta estar en las tapas, pero ojalá que en los próximos partidos le vaya muy bien al equipo”, explicó en el marco del Trophy Tour de la Ligue 1 de Francia, realizado en Fox México, donde el argentino participa como embajador.

Delgado conoce de cerca su perfil dentro del grupo, al que describió como alguien reservado, pero con cualidades que pueden evolucionar en el rol de entrenador.

“Nos tocó jugar juntos. Es una persona muy noble, muy buena, bastante reservada. No era de hablar mucho, más calmado”, recordó.

Aunque en ese momento no lo veía necesariamente como técnico, el argentino puso como ejemplo casos inesperados en el futbol moderno.

“Si vos me preguntabas en ese momento, quizá no lo veía como entrenador, pero pasa como con (Lionel) Scaloni, que nadie lo imaginaba y terminó siendo campeón del mundo”, apuntó.

Para el Chelito el proceso fuera de la cancha ha sido clave para que Huiqui pueda asumir ahora la responsabilidad del primer equipo, especialmente tras su paso por divisiones inferiores.

“Siento que ha trabajado mucho esa parte de líder. Ha adquirido experiencia y ahora le va a tocar estar al mando del primer equipo, que es algo nuevo para él”, señaló.

El exjugador de la Máquina considera que este reto puede marcar un punto de inflexión en su carrera dentro del futbol.

“Es una gran oportunidad para él, le va a servir para dar ese salto y sacar todas sus ganas de ser entrenador”, agregó.

Más allá del perfil de Huiqui, Delgado dejó claro que el entorno será determinante para que el proyecto pueda consolidarse en el corto plazo.

“Siento que le va a ir muy bien si lo apoyan y le dan todas las herramientas que necesita para poder llevar al equipo a los primeros lugares”, sentenció.

Mientras tanto, Cruz Azul encara una nueva etapa en medio de la presión mediática y la exigencia deportiva, con un técnico que, de acuerdo con una voz autorizada como la de Delgado, tiene argumentos para responder al desafío.

La actualidad del Chelito

‘Chelito’ también compartió detalles sobre su actualidad, ahora más enfocada en la gestión, sin alejarse del entorno del futbol.

“Me dedico a mis negocios en Rosario, sigo ligado al futbol, viendo la Ligue 1, la Liga MX y también sigo jugando en ligas de veteranos; lo sigo disfrutando”, explicó.

El exjugador de la Máquina reveló que ha comenzado a prepararse fuera de la cancha con una nueva formación profesional.

“Comencé el curso de dirección deportiva, más enfocado en la gestión. Estoy muy contento con eso, pero siempre ligado al futbol”, señaló.