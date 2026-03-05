‘Checo’ Pérez lo tiene muy claro: En la F1 actual hay tres categorías entre las escuderías

Sergio Pérez tiene bien claro lo que implica su apuesta de volver a la Fórmula 1 con un equipo nuevo como Cadillac, en un serial que dice cuenta con tres categorías entre las escuderías y en la que ellos están en el último de los escalones comparativos con relación a las potencias, lo que podría marcar amplias diferencias competitivas.

A los 36 años de edad, Checo Pérez, quiere ser un puntal que impulse los nuevos cimientos de la escudería estadunidense Cadillac en la F1. El tapatío fue hace tres años subcampeón de la F1 con el poderoso equipo de Red Bull; ahora sabe que está en una posición muy diferente en el espectro competitivo con un equipo debutante y con una nueva y profunda regulación en los bólidos.

Creo que con este nuevo reglamento, parece que hay tres categorías diferentes: los cuatro primeros equipos en otra categoría, luego el grupo de la zona media y, hacia la parte trasera, otro grupo”, reflexionó Checo Pérez en videoconferencia con miras a su vuelta a la categoría tras un año sabático con su participación en el Gran Premio de Australia en el Circuito de Albert Park de Melbourne.

Al ser la primera carrera, nunca se sabe y puede haber mucho caos. Así que espero de verdad que podamos sacar el máximo provecho. Para nosotros, ese será el objetivo principal: aprovechar al máximo el fin de semana”, añadió el tapatío.

¿Qué cambios hubo en el reglamento de la Fórmula 1 para 2026?

La temporada 2026 representa una etapa de cambios en la Fórmula 1, con un nuevo reglamento técnico que modificó de manera significativa el diseño y funcionamiento de los monoplazas, además de introducir nuevas tecnologías híbridas y aerodinámicas. Estos ajustes han generado incertidumbre sobre el orden competitivo entre las escuderías.

Cadillac se integra como el undécimo equipo de la parrilla, con el objetivo de construir un proyecto a largo plazo dentro del campeonato.

El monoplaza con el que competirán, denominado Cadillac MAC-26, es el primer coche desarrollado por la marca para la Fórmula 1 y fue diseñado específicamente bajo el nuevo reglamento técnico de 2026.

Checo Pérez, quien posee un historial de 39 podios en la F1 de los que destacan seis triunfos, reconoció que el proceso de adaptación puede tomar tiempo. La prioridad, explicó, será acumular información en pista y perfeccionar los procedimientos operativos del equipo durante las primeras carreras de la temporada.