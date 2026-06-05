Lewis Hamilton lidera segunda práctica en Mónaco; ‘Checo’ Pérez acaba en 18 pese a falla mecánica 

Ahora fue el turno de Lewis Hamilton de liderar la actividad de la Fórmula 1 en Mónaco, encabezando otro 1-2 de Ferrari en la segunda práctica libre, mientras Sergio Pérez finalizó en el lugar 18 pero tuvo un problema mecánico en el final.

Durante las últimas simulaciones con neumáticos suaves, Hamilton le arrebató el primer lugar a Verstappen con una vuelta de 1:13.026m, mientras su coequipero Charles Leclerc se ubicó 111 milésimas detrás, lo cual consolidó a la casa de Maranello como la favorita para ganar este fin de semana.

Verstappen fue tercero en un entrenamiento de mejora para Red Bull, al concluir a 0.168s de Hamilton. La dupla de Mercedes volvió a completar los cinco mejores, con George Russell adelante de Kimi Antonelli.

De destacar la recuperación de Isack Hadjar, quien después de chocar en la primera práctica, logró regresar a pista con su monoplaza reparado. El francés de Red Bull quedó sexto, adelante de Óscar Piastri y de los pilotos de Audi, Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.

Por su parte, Sergio ''Checo' Pérez completó otra jornada de trabajo con simulaciones de calificación y carrera, en la que registró como mejor tiempo un 1:15.116m.

Sin embargo, cuando restaban menos de cinco minutos en el reloj, el Cadillac del mexicano tuvo una falla y se detuvo en la curva del Casino, por lo que ondeó la bandera roja.

La de ‘Checo’ Pérez fue una de las dos interrupciones ocurridas en la práctica. La primera fue con trece minutos completados gracias a Lando Norris, cuyo McLaren también sufrió un problema técnico que lo obligó a parar en la zona de escape de la chicana Nouvelle. El campeón reinaré ocupó la posición 19.

La actividad en Mónaco continuará este sábado con la tercera práctica libre, programada para las 4:30 hrs, y la calificación, que arrancará a las 8:00 hrs (Tiempo del Centro de México).