GP de Mónaco de la F1 2026: Horarios y dónde ver a "Checo" Pérez 

La Fórmula 1 llega a su primera cita europea y lo hace en el mítico trazado de Mónaco, el circuito callejero por excelencia donde existen incógnitas de cómo se comportarán los nuevos coches con especificaciones 2026, los cuales son menos anchos que la generación anterior y, en teoría, deberíam permitir más adelantamientos.

Sin embargo, debido a que la F1 sigue descubriendo los efectos de las unidades de potencia con una distribución de 50 por ciento energía proveniente desde el motor de combustión y el restante desde el sistema eléctrico, la FIA ha impuesto restricciones en cuanto a la potencia que podrán entregar en el circuito callejero.

Sumado a esto se ha prohibido el uso del sistema de aerodinámica activa en el modo recta para reducir la velocidad.

Para Checo Pérez es el regreso al trazado del Principado donde ya ha logrado victorias en el pasado, tanto en la GP2 Series, antesala de la F1, como en la máxima categoría imponiéndose con Red Bull. Ahora con Cadillac espera dar la sorpresa en el resultado definitivo para poder obtener sus primeros puntos.

Horarios del Gran Premio de Mònaco F1 2026

Viernes 5 de junio de 2026

Entrenamientos Libres 1: 05:30 horas

Entrenamientos Libres 2: 09:00 horas Sábado 6 de junio de 2026 Entrenamientos Libres 3: 04:30 horas Clasificación: 08:00 horas Domingo 7 de junio de 2026

Carrera (78 vueltas): 07:00 horas

¿Dónde ver el GP de Japón 2026 en vivo?

F1 TV Pro: Servicio oficial con multicámaras (suscripción premium).

Izzi / Sky Go: Disponible en dispositivos móviles mediante sus aplicaciones.