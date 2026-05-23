Pumas prohíbe entrada de porras de Cruz Azul para la Final de vuelta en CU

Los Pumas de la UNAM anunciaron un protocolo especial de seguridad rumbo a la Final de Vuelta del Clausura 2026 ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, con el objetivo de garantizar un ambiente seguro y evitar incidentes dentro del inmueble.

A través de redes sociales, el conjunto universitario informó que, en apego al reglamento de la Liga MX, quedará prohibido el ingreso de grupos de animación o porras organizadas del equipo visitante para el duelo que definirá al campeón del futbol mexicano.

Medidas estrictas se tomarán para evitar riesgos en la final de vuelta @PumasMX

En el comunicado, los Pumas detallaron que habrá monitoreo constante en las tribunas durante todo el encuentro para impedir la formación de grupos de animación ajenos al club local, además de aplicar medidas inmediatas contra quienes incumplan las disposiciones.

“El ingreso de grupos organizados de animación o porras del equipo visitante será estrictamente negado”, publicó el club auriazul en su aviso oficial.

Asimismo, el equipo universitario advirtió que cualquier persona que participe en la organización de grupos masivos dentro del estadio será retirada del inmueble bajo una política de “cero tolerancia”.

Finalmente, los Pumas de la UNAM señalaron que la prioridad será proteger a las familias asistentes y mantener un ambiente seguro durante la Final del Clausura 2026.