Bayern se corona y va por la Supercopa Franz Beckenbauer ante el Dortmund

Bayern Múnich cerró su temporada con pleno de títulos en Alemania al levantar la Copa con una victoria 3-0 sobre el Stuttgart en la final, en Berlín, gracias a un triplete de Harry Kane; disputarán la Supercopa Franz Beckenbauer ante el Borussia Dortmund.

El astro inglés cerró así de la mejor manera una temporada espectacular, con dianas en los minutos 55', 80' y 90+2' de penal, para ampliar el dominio del Bayern en el palmarés de este torneo con 21 títulos, ahora siete más que el segundo, el Werder Bremen.

La DFB Pokal, una competición que el Bayern no ganaba desde 2020, se suma en su palmarés de esta temporada a la Bundesliga, asegurada matemáticamente en abril, y a la Supercopa Franz Beckenbauer (Supercopa de Alemania), que los muniqueses conquistaron en agosto.

El destino ha querido que el Stuttgart haya sido espectador directo de esos tres títulos del Bayern, que ganó esa Supercopa con un triunfo en el estadio del equipo suabo y que se garantizó el título en la Bundesliga en la 30ª jornada, en la que precisamente ese era su rival en el Allianz Arena de la capital bávara.

Es la decimocuarta vez en su historia que el Bayern cierra su temporada con el doblete de los principales títulos de su país, Bundesliga-Copa.

La única mancha en el expediente del equipo este curso fue la Champions League, donde plantó batalla pero terminó siendo eliminado por el Paris Saint-Germain en una vibrante eliminatoria de semifinales.

BFG