¡César Montes imparable! Rescata al Lokomotiv con su tercer gol consecutivo en Rusia

El Selección Mexicana respira tranquila y se ilusiona al ver el brutal rendimiento de uno de sus máximos referentes en el viejo continente. El exjugador de los Rayados de Monterrey, César Montes, demostró una vez más que vive un sorpresivo idilio con el gol. El espigado zaguero azteca volvió a encender la liga de Rusia al marcar por tercer partido consecutivo defendiendo los colores del Lokomotiv de Moscú, consolidándose como el jugador nacional con mejor ritmo, confianza y nivel fuera de nuestras fronteras.

César Montes despejando el balón ante Openda. Mexsport

En esta ocasión, el central sonorense se puso la capa de salvador durante el agónico empate de su escuadra frente al combativo Dynamo Majachkalá. Cuando el panorama lucía más oscuro y la derrota parecía inminente para el cuadro ferrocarrilero, el instinto goleador del mexicano apareció para rescatar un punto vital que mantiene vivas las grandes aspiraciones del club en la parte alta de la clasificación general.

EL 'CACHORRO' SE VISTE DE HÉROE EN EL ÚLTIMO SUSPIRO

El reloj dictaba el minuto 87 y la desesperación consumía a los aficionados locales. Con la urgencia de verse abajo en el marcador, el Lokomotiv adelantó todas sus líneas y se lanzó al ataque con todo el arsenal disponible. Fue en ese preciso momento de máxima tensión donde la táctica rindió frutos. El defensor brasileño Lucas Fasson visualizó el movimiento de sus compañeros y mandó un trazo larguísimo y frontal desde su propio terreno.

La esférica viajó por los aires hasta encontrar la cabeza del imponente delantero Nikolay Komlichenko, quien logró peinar el balón hacia el corazón del área chica. Con el olfato de un auténtico depredador del área, César Montes leyó la jugada a la perfección, anticipó a toda la zaga rival y mandó la pelota al fondo de las redes con un remate letal. El grito de gol estalló en las frías tribunas de la capital rusa, celebrando la anotación que evitó la dolorosa caída del equipo en su propia casa.

EL MEJOR MEXICANO EN EL EXTRANJERO Y LA PELEA POR EL TÍTULO

El impacto del mexicano trascendió las labores estrictamente defensivas. Su jerarquía en la línea de fondo otorgó una solidez envidiable a la plantilla, pero su sorpresivo aporte ofensivo destrozó los esquemas de los entrenadores rivales. Este tanto no solo significó el empate, sino que confirmó la impresionante racha del 'Cachorro' en la Liga Premier de Rusia. Marcar en tres compromisos seguidos resulta una proeza gigantesca para cualquier futbolista, pero la hazaña toma proporciones históricas al tratarse de un defensa central nominal.

César Montes llegando al Estadio Banorte. Mexsport

Gracias a la milagrosa intervención del seleccionado nacional, el Lokomotiv de Moscú sumó una unidad de oro puro que los llevó a alcanzar los 45 puntos en el certamen. Esta importante cosecha colocó al equipo firmemente en la tercera posición de la tabla, manteniéndolos en la pelea directa por los puestos de honor. Mientras otros compatriotas sufren para encontrar regularidad y minutos en sus respectivos clubes, el zaguero mexicano levanta la mano, rompe las redes y se afianza como el gran estandarte del balompié azteca en el extranjero.