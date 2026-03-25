Celebran Fernando Alonso y Melissa Jiménez algo especial

Fernando Alonso y Melissa Jiménez están de plácemes, luego del nacimiento de su primer hijo, así lo revelaron distintos medios. Incluso, Aston Martin reveló la ausencia del doble campeón mundial de Fórmula 1 por motivos familiares, previo al Gran Premio de Japón 2026.

Sky Sports, DAZN, entre otros, anunciaron la noticia y felicitaron a la pareja.

Fernando Alonso no asistirá al Día de Prensa del GP de Japón 2026 de F1 Reuters

Instantes antes, la escudería de la Fórmula Uno indicó que el piloto español retrasaría su llegada al Circuito de Suzuka.

“Fernando llegará más tarde este fin de semana por motivos familiares personales y no asistirá al día de prensa del Gran Premio de Japón”, anunció la escudería en redes sociales.

Aston Martin indicó que “todo va bien” y el asturiano “estará en el circuito a tiempo para el viernes”.

Para la primera tanda de entrenamientos libres del GP de Japón 2026, Jak Crawford sustituirá a Fernando Alonso en el AMR26.

Para la segunda parada de la temporada, Aston Martin tiene el foco en la reducción de las vibraciones en el motor. Lance Stroll consideró que “es la mayor mi… que he conducido en mi jo… vida”.

PROGRAMA DEL GP DE JAPÓN 2026 DE LA F1:

Jueves 26 de marzo: Práctica 1 – 8:30 de la noche.

Viernes 27 de marzo: Práctica 2 – 00:00 horas.

Viernes 27 de marzo: Práctica 3 – 8:30 de la noche.

Sábado 28 de marzo: Clasificación – 00:00 horas.

Sábado 28 de marzo: Carrera – 11 de la noche.