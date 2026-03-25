Puebla se alista para el duelo final entre 'La Bonita' Sánchez y Demarco

La afición poblana se prepara para una de las peleas más esperadas del boxeo femenil: Gaby "La Bonita" Sánchez se enfrentará a Tamara "La Rebelde" Demarco en una contienda de desempate el próximo 28 de marzo en el Auditorio GNP, donde estará en juego el título interino del Consejo Mundial de Boxeo.

El combate surge tras el empate registrado el 8 de noviembre, lo que elevó la expectativa en torno a este nuevo enfrentamiento. El presidente del organismo, Mauricio Sulaimán, destacó la relevancia del duelo y subrayó que Puebla se ha consolidado como sede de eventos de talla internacional, impulsando el desarrollo de campeonas y campeones en el boxeo profesional.

Mauricio Sulaimán agregó que además de la pelea estelar, la cartelera presentará duelos de gran impacto, tal y como será el enfrentamiento entre el poblano Alan Cuatecatl ante el argentino Mateo "El Zurdito" Miramont.

En representación del gobernador Alejandro Armenta Mier, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, resaltó que eventos como la pelea de box entre Gaby “La Bonita” y Tamara “La Rebelde” Demarco, proyectan a Puebla como un estado sede de eventos de talla internacional e impulsan la derrama económica que beneficia a pequeños, medianos y grandes empresarios.

La campeona Gaby "La Bonita" Sánchez aseguró que llega en óptimas condiciones físicas y mentales para el combate, tras realizar un campamento de preparación en altura a 3 mil 400 metros sobre el nivel del mar. “Nos concentramos al 100 por ciento en la pelea… sé que este 28 de marzo vamos a salir con la mano en alto”, afirmó.

Asimismo, la pugilista hizo un llamado a la afición poblana para que asista y respalde la función, destacando la importancia del apoyo del público para hacer valer la localía y vivir al máximo la emoción del boxeo.

Finalmente, el promotor de Latin KO, Ivan León señaló que el desenlace del "Capítulo final" comenzará a partir del jueves 26 con el entrenamiento público que se realizará en el zócalo capitalino en punto de las 16:00 horas, mientras que el pesaje será el viernes 27 a las 12:00 horas.

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