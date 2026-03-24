VIDEO: Así fue la llegada de Portugal a México para enfrentar al Tri

Portugal hizo su arribo a México para enfrentarse al Tri el próximo sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca, partido que marcará la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula tras casi 2 años sin actividad por las diversas remodelaciones de cara al Mundial 2026.

Sin la presencia de Cristiano Ronaldo, Portugal ya aterrizó en territorio azteca, específicamente en Playa del Carmen. Esta misma sede será su búnker para el Mundial 2026, certamen el que se enfrentarán ante Colombia, Uzbekistán y otro país a confirmar mediante el Repechaje FIFA.

Ante la presencia de 90,000 aficionados, se espera que Portugal –una de las favoritas para coronarse en el Mundial 2026- aterrice en Ciudad de México entre la noche del viernes 27 y la mañana del sábado 28 de marzo.

Este es el itinerario que tendrá la Selección de Portugal hasta antes del compromiso ante México en el Estadio Azteca, misma que estará llevando cada una de sus actividades en el Mayakobá Country Club en Playa del Carmen:

Miércoles 25 de marzo / entrenamiento a las 18:00 horas.

Jueves 26 de marzo / conferencia de prensa a las 12:30 horas y entrenamiento a las 18:00 horas.

Viernes 27 de marzo / entrenamiento a las 11:00 horas y conferencia a las 12:30 horas.

* Todos los horarios presentados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

En esta misma Fecha FIFA, Roberto Martínez y sus dirigidos estarán midiéndose a Estados Unidos, compromiso que se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta el martes 31 de marzo, cerrando –prácticamente- por completo su preparación para el Mundial 2026, restando dos partidos en la Fecha FIFA de junio, apenas unas semanas antes de que arranque su participación en la justa mundialista.

BFG