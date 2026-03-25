Los Dodgers de Los Ángeles van por el tricampeonato en 2026 

Los Dodgers de Los Ángeles arrancan la temporada 2026 de Grandes Ligas con un objetivo claro: conquistar su tercer título consecutivo de Serie Mundial. Después de ganar las últimas dos ediciones, el equipo angelino no sólo mantiene su base, sino que vuelve a posicionarse como el principal candidato en todo el beisbol.

Las casas de apuestas lo reflejan con claridad. Los Dodgers aparecen con un momio de +210, lo que significa que por cada 100 pesos apostados pagarían 210, una cifra que los coloca muy por delante del resto.

El dominio de los Dodgers en 2025 no fue necesariamente abrumador en temporada regular, pero eso no implica debilidad. Algunos reportes alrededor del equipo apuntan a una estrategia deliberada de manejo de cargas, utilizando la lista de lesionados para proteger a sus figuras a lo largo del calendario de 162 juegos.

Aun así, terminaron conquistando el Oeste de la Liga Nacional, reafirmando una hegemonía que ya se extiende por años. Aunque no lograron avanzar directo a la Serie Divisional y comenzaron desde el comodín, su paso en octubre fue contundente.

Ganaron nueve de sus primeros 10 juegos de playoffs, avanzando prácticamente sin resistencia hasta la Serie Mundial.

En el Clásico de Otoño, sin embargo, los Dodgers sí encontraron oposición. Tras tomar ventaja de 2-1 en la serie —incluido un épico Juego 3 de 18 entradas—, perdieron dos encuentros consecutivos en casa y quedaron contra las cuerdas.

Tuvieron que viajar a Canadá para enfrentar a los Azulejos de Toronto, donde rescataron los últimos dos juegos en territorio visitante. Incluso, en uno de esos duelos, estuvieron a un sólo out de perder el campeonato, antes de reaccionar y terminar levantando el título.

Ese cierre no debilitó su candidatura rumbo a 2026; la fortaleció.

MOVIMIENTOS QUIRÚRGICOS

A diferencia de inviernos anteriores, en los que sacudieron el mercado con Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki, esta vez los Dodgers apostaron por ajustes potencialmente decisivos.

El primero es la llegada de Kyle Tucker, uno de los bateadores más completos de Grandes Ligas. Su incorporación eleva aún más un lineup que ya contaba con figuras como Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman. En cualquier otro equipo sería el referente ofensivo. Aquí incluso puede permitirse un rol menos protagónico.

El segundo movimiento apunta directo a una de sus pocas vulnerabilidades: el bullpen. Con la incorporación del cerrador puertorriqueño Edwin Díaz, los Dodgers refuerzan un relevo que fue señalado como su punto más frágil en momentos clave de la postemporada.

LA NACIONAL: MENOS RESISTENCIA EN CASA… MÁS AMENAZAS DESDE FUERA

A diferencia de años recientes, donde los Dodgers parecían tener su mayor obstáculo dentro del propio Oeste de la Liga Nacional, en 2026 el panorama luce distinto. La división sigue siendo competitiva, pero no parece representar la misma presión interna de otras temporadas.

Los Padres de San Diego mantienen una base interesante, pero las salidas del abridor Dylan Cease, del cerrador Robert Suárez y del bateador Luis Arráez modifican de forma importante su perfil. Siguen siendo un equipo capaz, pero ya no tan intimidante como en años anteriores. Aun así, buscarán clasificar a playoffs por tercera temporada consecutiva, algo inédito en la historia de la franquicia.

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LOS METS LEVANTAN LA MANO

La amenaza más seria para los Dodgers en su camino al tricampeonato no parece estar en su división, sino en la costa Este. Los Mets de Nueva York, en el segundo año del histórico contrato de Juan Soto, llegan con la urgencia de sacarse la espina de 2025, cuando quedaron fuera de playoffs en el último día.

Aunque perdieron piezas mediáticas como el cerrador Edwin Díaz y el primera base Pete Alonso, el equipo apostó por una reconfiguración agresiva. La llegada del shortstop Bo Bichette, el abridor Freddy Peralta y los relevistas Luke Weaver y Devin Williams refuerzan un roster que ahora luce más profundo y equilibrado.

El problema para Nueva York no es menor: compiten en una división donde los Bravos de Atlanta y los Filis de Filadelfia siguen siendo contendientes sólidos, lo que anticipa una pelea feroz.

CHICAGO QUIERE ROMPER EL ORDEN

En la División Central de la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee continúan desafiando la lógica presupuestal. A pesar de constantes ajustes en su roster, buscan conquistar el sector por quinta vez en seis años, consolidando un dominio silencioso pero efectivo.

Sin embargo, la deuda sigue estando en playoffs. El año pasado lograron avanzar una ronda, pero terminaron cayendo en cuatro juegos ante los Dodgers en la antesala de la Serie Mundial.

El principal retador parece claro: los Cachorros de Chicago. Con la llegada del tercera base Alex Bregman y el abridor Edward Cabrera, Chicago construye un equipo con argumentos reales para romper la hegemonía de Milwaukee.

LA AMERICANA: YANKEES FAVORITOS…

En la Liga Americana, los Yankees de Nueva York vuelven a aparecer como favoritos, incluso sin realizar movimientos espectaculares en la temporada baja. El regreso de Gerrit Cole fortalece una rotación que puede marcar diferencia en momentos clave.

Pero el mayor rival de los Yankees no está sólo en el terreno.

Por un lado, cargan con la presión de una sequía que alcanzará 17 años sin campeonato este otoño. Por otro, tienen enfrente a unos Azulejos de Toronto que ya demostraron poder superarlos.

Toronto no sólo les arrebató la división en 2025, sino que además los eliminó en cuatro juegos en la Serie Divisional. A pesar de perder a Bo Bichette, reforzaron su roster con la llegada del abridor Dylan Cease y el tercera base japonés Kazuma Okamoto, movimientos que mantienen al equipo en la conversación.

LA DIVISIÓN MÁS PELIGROSA DEL BEISBOL

El Este de la Americana no sólo tiene dos contendientes. Es, probablemente, la división más profunda de toda MLB. Equipos como los Medias Rojas de Boston, los Rays de Tampa Bay y los Orioles de Baltimore tienen talento suficiente para competir por un lugar de comodín sin que eso represente una sorpresa.

Esto convierte cada serie divisional en un campo minado, donde cualquier descuido puede cambiar el rumbo de la temporada.

EL OESTE Y LA CENTRAL, CON HAMBRE DE ROMPER BARRERAS

En el Oeste de la Liga Americana, los Marineros de Seattle parten con la etiqueta de equipo a seguir.

El año pasado se quedaron a solamente un triunfo de dejar de ser la única franquicia sin aparición en Serie Mundial. Fue dramático, pero ahora buscan dar ese paso definitivo.

Aun así, no pueden descuidarse.

Tanto los Astros de Houston como los Rangers de Texas siguen siendo amenazas reales, con experiencia reciente en escenarios de alta presión y lustro en sus vitrinas en los últimos años.

En la División Central, los Tigres de Detroit buscan consolidarse con su tercera clasificación consecutiva a playoffs, respaldados por un núcleo joven que ya dejó de ser promesa para convertirse en realidad.

Pero los Guardianes de Cleveland, que han dominado la división en tres de los últimos cuatro años, no están dispuestos a ceder terreno fácilmente.

El verdadero reto: sobrevivir antes de enfrentar a los Dodgers

Antes siquiera pensar en frenar a los Dodgers, el resto de los contendientes tendrá que sobrevivir a sus propias guerras internas.

Divisiones cerradas, múltiples aspirantes y márgenes mínimos de error marcarán el camino rumbo a octubre, para la Serie Mundial.

Porque si algo queda claro al arrancar 2026 es que el reto no es sólo llegar.

El verdadero desafío será llegar con suficiente fuerza… para intentar detener a una dinastía en construcción que domina en California.

cva*