Estadio Azteca Vs F1 en México: Los nuevos precios en alimentos y bebidas

El Estadio Azteca se reinaugurará este sábado 28 de marzo con el partido entre México y Portugal, por lo que uno de los detalles a tomar en cuenta para el aficionado, son los precios de alimentos y bebidas; así va la comparación respecto a la última edición de la Fórmula 1 en tierra azteca.

Con Portugal en Playa del Carmen a escasos días del compromiso, se ultiman detalles para la reinauguración del Estadio Azteca, donde hasta 90,000 aficionados harán vibrar el remodelado Coloso de Santa Úrsula.

Uno de los detalles en los que el aficionado estará poniendo atención es el nuevo precio de los alimentos y bebidas en el Estadio Azteca, mismos que podrían no ser tan inalcanzables en caso de que se comparen a los que se manejan en la Fórmula 1, cada vez que pisa el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El Gran Premio de México ha sido galardonado como el mejor de la temporada de la F1 en diversas ediciones. Mexsport

Familia de 4 integrantes se gastaría más de $1,000

En caso de que una familia de 4 integrantes acuda al evento, es prácticamente imposible gastarse menos de $1,000 pesos.

Considerando que cada uno tuviera una bebida y un alimento, este sería el promedio de consumo: 2 refrescos, 2 cervezas, 2 pizzas, una hamburguesa con papas y una torta = $1,165 pesos… por supuesto, esto sin considerar el costo de los boletos para el evento.

Este es el precio de algunos de los alimentos y bebidas que más podrían consumirse en F1 y el Estadio Azteca.

Botella de agua en F1: $50

Lata de refresco en F1: $70

Cerveza sencilla: $105 Vs $100

Esquites en el Azteca: $110

Palomitas en el Azteca: $120

Tacos al pastor (orden de 3): $195 Vs $230

Orden de papas: $190 Vs $120

Torta de milanesa en F1: $200

Sándwich de Rib-eye en el Azteca: $220.

Pizza en el Azteca: $130

Alitas con papas en F1: $280

Hamburguesa con papas en F1: $365

* En los productos donde hay dos precios, el primero indica el costo en F1, mientras que el segundo hace alusión al que existirá en el Estadio Azteca.

Estos son los precios que habrá en los alimentos y bebidas del Estadio Azteca a partir del sábado 28 de marzo.

BFG