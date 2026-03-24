¿Partidos en México? Misterioso mensaje ilusiona con el regreso de Copa Oro

Este sábado 28 de marzo, día de la reinauguración del Estadio Azteca con el partido entre México y Portugal, la Copa Oro dará un anuncio en punto de las 11:00 horas de la CDMX; rumores ilusionan al aficionado de que el torneo de Concacaf pueda volverse a disputar en territorio azteca en su siguiente edición, misma que se llevará a cabo en el verano de 2027.

Con la mira puesta en el Mundial 2026, certamen que podrá seguirse hasta en el cine, Concacaf no quita el dedo del renglón y, mediante la cuenta oficial de la Copa Oro, anunció un misterioso mensaje en donde pide que los aficionados estén atentos a su cuenta.

Será este sábado 28 de marzo en punto de las 11:00 horas de la CDMX cuando se anuncie qué es lo que sucederá en el torneo donde México se proclama 13 veces monarca (actual bicampeón).

Las negociaciones continúan y la ilusión podría terminarse en cuando Concacaf anuncie un nuevo patrocinador, un documental acerca del título conseguido por el Tri en 2025 o algún otro factor que no tenga que ver específicamente con duelos a celebrarse en territorio nacional.

* Siempre que hubo partidos en México, el Tri terminó alzando el trofeo y llevándolo a sus vitrinas: 1977, 1993 y 2003.

Todos los partidos de la Copa Oro jugados en México

En 1977 se disputó por completo el certamen del área en México, el torneo llevaba por nombre Copa de Naciones de la Concacaf, siendo en 1991 la primera edición en llevar el nombre de Copa Oro.

A partir de dicho instante, un total de 15 partidos de dos ediciones distintas (1993 y 2003) se han disputado en territorio azteca.

Estos son todos los compromisos, teniendo como sede única el Estadio Azteca:

1. México 9-0 Martinica / 11 julio de 1993 – Fase de Grupos.

2. Costa Rica 1-1 Canadá / 11 julio de 1993 – Fase de Grupos.

3. México 1-1 Costa Rica / 15 julio de 1993 – Fase de Grupos.

4. Martinica 2-2 Canadá / 15 julio de 1993 – Fase de Grupos.

5. México 8-0 Canadá / 18 julio de 1993 – Fase de Grupos.

6. Costa Rica 3-1 Martinica / 18 julio de 1993 – Fase de Grupos.

7. México 6-1 Jamaica / 22 julio de 1993 – Semifinal.

8. Costa Rica 1-1 Jamaica / 25 junio de 1993 – Tercer lugar.

9. México 4-0 Estados Unidos / 25 junio de 1993 – Final.

El Estadio Azteca es el único recinto en México en recibir partidos de Copa Oro. Mexsport

10. México 1-0 Brasil / 13 julio de 2003 – Fase de Grupos.

11. Brasil 2-1 Honduras / 15 julio de 2003 – Fase de Grupos.

12. México 0-0 Honduras / 17 julio de 2003 – Fase de Grupos.

13. México 5-0 Jamaica / 20 julio de 2003 – Cuartos de Final.

14. México 2-0 Costa Rica / 24 julio de 2003 – Semifinal.

15. México 1-0 Brasil / 27 julio de 2003 – Final.

El 27 de julio de 2003 fue le último partido de Copa Oro en México. Mexsport

BFG