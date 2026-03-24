Plagian escudo del América en apoyo a Palestina; esto cuesta la playera
En apoyo a Palestina, América sufrió el plagio de su escudo, mismo que fue modificado y al que se le añadió una estrella; cuesta más de $900
Utilizando el escudo del América, y haciéndole diversas modificaciones, Cultura Athletic plagió el emblema azulcrema –incluyendo una estrella en la parte superior- para crear una playera en apoyo de Palestina, misma que tiene un costo mayor a los $900 pesos mexicanos.
Una playera color verde oscuro con vivos en color rojo y blanco, la indumentaria creada por Cultura Athletic en busca de apoyar directamente a las familias y niños en Palestina, quienes han sufrido por la falta de garantías en sus derechos humanos.
Esta playera no pertenece a ningún club en específico, simplemente es una prenda creada para ser vendida, sin embargo, esta no cuenta con derechos de marca por parte del Club América, siendo orillados a modificar su escudo y que el contraste de éste sea rojo con verde y negro, en lugar del amarillo y azul con letras rojas que luce el emblema original.
Además, la forma del Continente está claramente modificada, mostrando solamente una parte de éste y contando con una estrella en color dorado en su parte superior.
La indumentaria cuenta con un cuello de color blanco y detalles sobre las mangas, además de publicidad en el centro de la indumentaria.
La playera cuenta con un precio de $55 dólares que, convirtiéndolo a pesos mexicanos, llega hasta los $975. El precio no incluye gastos de envío:
En el portal oficial de Cultura Athletic, esta es la cultura de la empresa creada en 2024, misma que intenta combinar el deporte con el apoyo social en busca de apoyar a un sector de la humanidad:
“Se trata de cultura, raíces y de contribuir a la comunidad. Así de simple. CULTURA fue fundada en 2024 por dos palestinos de primera generación apasionados por nuestra herencia, nuestro propósito y nuestra protesta. Cada pieza que lanzamos combina tradición y estilo. Una parte de cada pedido se destina directamente a apoyar a familias y niños en Palestina, así como a combatir el genocidio escolar. Todos somos una CULTURA. Quédate”.
BFG