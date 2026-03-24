Plagian escudo del América en apoyo a Palestina; esto cuesta la playera

Utilizando el escudo del América, y haciéndole diversas modificaciones, Cultura Athletic plagió el emblema azulcrema –incluyendo una estrella en la parte superior- para crear una playera en apoyo de Palestina, misma que tiene un costo mayor a los $900 pesos mexicanos.

Una playera color verde oscuro con vivos en color rojo y blanco, la indumentaria creada por Cultura Athletic en busca de apoyar directamente a las familias y niños en Palestina, quienes han sufrido por la falta de garantías en sus derechos humanos.

Esta playera no pertenece a ningún club en específico, simplemente es una prenda creada para ser vendida, sin embargo, esta no cuenta con derechos de marca por parte del Club América, siendo orillados a modificar su escudo y que el contraste de éste sea rojo con verde y negro, en lugar del amarillo y azul con letras rojas que luce el emblema original.

Además, la forma del Continente está claramente modificada, mostrando solamente una parte de éste y contando con una estrella en color dorado en su parte superior.

La playera de Cultura Athletic tiene un costo de $975 pesos mexicanos. Cortesía: culturaathletic

La indumentaria cuenta con un cuello de color blanco y detalles sobre las mangas, además de publicidad en el centro de la indumentaria.

La playera cuenta con un precio de $55 dólares que, convirtiéndolo a pesos mexicanos, llega hasta los $975. El precio no incluye gastos de envío:

Esta playera creada por Cultura Athletic no la viste ningún equipo profesional. Cortesía: culturaathletic

En el portal oficial de Cultura Athletic, esta es la cultura de la empresa creada en 2024, misma que intenta combinar el deporte con el apoyo social en busca de apoyar a un sector de la humanidad:

“Se trata de cultura, raíces y de contribuir a la comunidad. Así de simple. CULTURA fue fundada en 2024 por dos palestinos de primera generación apasionados por nuestra herencia, nuestro propósito y nuestra protesta. Cada pieza que lanzamos combina tradición y estilo. Una parte de cada pedido se destina directamente a apoyar a familias y niños en Palestina, así como a combatir el genocidio escolar. Todos somos una CULTURA. Quédate”.

BFG